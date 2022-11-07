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Новосибирский суд прекратил дело о распространении фейков об армии РФ

Сегодня, 09:08
Фото: 1MI
Telegram, телефон, наручники
17-летнего подростка собирались судить за распространение ложной информации о российских Вооруженных Силах.

Юному новосибирцу инкриминировали уголовную статью 207.3 – распространение ложной
информации про Вооруженные Силы Российской Федерации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за репост сообщения украинского политика, в котором говорилось действиях ВС РФ на территории Запорожской АЭС.

Обвиняемый вину не признал. Позже лингвистическая экспертиза доказала, что молодой
человек не утверждал правдоподобность указанных фактов – он, по словам адвоката, хотел
обсудить данную информацию с посетителями местного чата мессенджера Telegram.

Центральный районный суд прекратил уголовное дело против несовершеннолетнего жителя Новосибирска, но предписал подростку в течении месяца находиться под надзором матери в ночное время – с 22 до 6 часов.

Примечательно, что это второе дело о фейках про ВС РФ, которое прекратили по решению суда.

Ранее «Atas» сообщал о том, что у новосибирца произошел конфликт с казахстанцем на почве политики.

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#Новосибирск#Уголовное дело#Фейки#Распространение ложной информации о ВС РФ#Прекращение дела#Общество#Город#Криминал
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