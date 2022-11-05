Суд обязал новосибирскую мэрию пересмотреть решение о названии площади Свердлова

Вопрос о смене названия остановки обсуждается с 2020 года. Тогда общественные организации и митрополия направили в мэрию соответствующее обращение. Горадминистрация провела голосование, на котором около 50 % опрошенных выступили за сохранение старого названия - "площадь Свердлова". Этим решением многие остались не довольны.



В мае 2022 года вышло постановление областного суда, который оценивал законность голосования. Суд встал на сторону общественников и обязал мэрию пересмотреть решение. Однако городская администрация предписание не выполнила и обратилась в кассационный суд с просьбой пересмотреть решение первой инстанции.