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Центральную улицу Новосибирска перекроют на три месяца

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI
Перекрытые улицы
В Новосибирске улицу Ленина частично закроют на период с 6 ноября до 10 февраля

Ограничение связано с празднованием Нового года. В пресс-службе мэрии рассказали, что эти неудобства связаны с реализацией проекта « Новогодняя столица России».

Ограничения коснутся движения транспорта и парковок: будет закрыт участок от площади Ленина до Советской и от Советской до улицы Урицкого.

По словам сотрудников департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации Новосибирска, работы по новогоднему обустройству улицы и установке праздничной иллюминации завершатся к концу ноября.

Напомним, что из-за открытия стелы на площади Калинина в Новосибирске образовались гигантские пробки.

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