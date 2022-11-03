Центральную улицу Новосибирска перекроют на три месяца

Ограничение связано с празднованием Нового года. В пресс-службе мэрии рассказали, что эти неудобства связаны с реализацией проекта « Новогодняя столица России».
Ограничения коснутся движения транспорта и парковок: будет закрыт участок от площади Ленина до Советской и от Советской до улицы Урицкого.
По словам сотрудников департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации Новосибирска, работы по новогоднему обустройству улицы и установке праздничной иллюминации завершатся к концу ноября.
Напомним, что из-за открытия стелы на площади Калинина в Новосибирске образовались гигантские пробки.