«Подразделение, на территории которого мы находимся, имеет 70-летнюю историю, выполняя задачи по охране стратегически важных объектов, проявляя героизм в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Открытие мемориала — это дань памяти и уважения военнослужащим, отдавшим жизнь за Родину. Светлая им память!», — сказал руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Алексей Кириллов.