«Подразделение, на территории которого мы находимся, имеет 70-летнюю историю, выполняя задачи по охране стратегически важных объектов, проявляя героизм в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Открытие мемориала — это дань памяти и уважения военнослужащим, отдавшим жизнь за Родину. Светлая им память!», — сказал руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Алексей Кириллов.
На церемонии открытия также присутствовали командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-лейтенант Николай Марков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Новосибирцы стремятся увековечить память о воинах, защищавших Россию и ее интересы. Мемориал герою СВО Константину Краснову открыли в новосибирской гимназии №15. А в честь погибшего во время спецоперации на Украине Ивана Романова открыли мурал.