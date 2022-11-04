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Мемориал в честь погибших воинов Росгвардии открыли в Новосибирске 4 ноября 2022 года

Сегодня, 14:48
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Генерал-лейтенант Николай Марков, представители мэрии Новосибирска и правительства Новосибирской области присутствовали на открытии Мемориала.
4 ноября 2022 года в Новосибирске торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении воинского долга. Мемориал расположен на закрытой территории одной из войсковых частей.

«Подразделение, на территории которого мы находимся, имеет 70-летнюю историю, выполняя задачи по охране стратегически важных объектов, проявляя героизм в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Открытие мемориала — это дань памяти и уважения военнослужащим, отдавшим жизнь за Родину. Светлая им память!», — сказал руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Алексей Кириллов.

На церемонии открытия также присутствовали командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-лейтенант Николай Марков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Новосибирцы стремятся увековечить память о воинах, защищавших Россию и ее интересы. Мемориал герою СВО Константину Краснову открыли в новосибирской гимназии №15. А в честь погибшего во время спецоперации на Украине Ивана Романова открыли мурал.

#Ольга Храмушкина#Город#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация на Украине#Мемориал
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