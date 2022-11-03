Константин Краснов был выпускником гимназии № 15 «Содружество». Открытие памятной доски состоялось 2 ноября. Новосибирец погиб вовремя исполнения задач специальной военной операции – 22 апреля-2022.
23-летний сибиряк служил по контракту и был младшим сержантом. Он учился на юриста, а потом, в 2018 году служил в армии, после чего подписал контракт. В 2021 году Константин был одним из миротворцев в Нагорном Карабахе. За участие в спецоперации на Украине награжден Орденом Мужества.
Напомним, что также мемориал в честь погибшего на СВО 21-летнего Владислава Непряхина установили на здании его родной школы №7 в Новосибирской области.