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Мемориал герою СВО Константину Краснову открыли в новосибирской гимназии №15

Сегодня, 01:22
Фото: Atas.info / Тг-канал мэра Анатолия Локтя/АСТ-54
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В гимназии №15 в Новосибирске открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО Константина Краснова, рассказал в своем Тг-канале мэр Анатолий Локоть.

Константин Краснов был выпускником гимназии № 15 «Содружество». Открытие памятной доски состоялось 2 ноября. Новосибирец погиб вовремя исполнения задач специальной военной операции – 22 апреля-2022.

23-летний сибиряк служил по контракту и был младшим сержантом. Он учился на юриста, а потом, в 2018 году служил в армии, после чего подписал контракт. В 2021 году Константин был одним из миротворцев в Нагорном Карабахе. За участие в спецоперации на Украине награжден Орденом Мужества.  

Напомним, что также мемориал в честь погибшего на СВО 21-летнего Владислава Непряхина установили на здании его родной школы №7 в Новосибирской области.

#Общество#Город#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#2022#Спецоперация на Украине#Смерть#Эмилия Губарева
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