23-летний сибиряк служил по контракту и был младшим сержантом. Он учился на юриста, а потом, в 2018 году служил в армии, после чего подписал контракт. В 2021 году Константин был одним из миротворцев в Нагорном Карабахе. За участие в спецоперации на Украине награжден Орденом Мужества.