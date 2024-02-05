Новосибирец погасил долг по алиментам, чтобы не сесть за решетку

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
За злостным неплательщиком не числится имущество. Ежемесячно удавалось удерживать с его банковских карт лишь 2-3 тысячи рублей в месяц. Долг составлял 138 тысяч рублей.
Мужчина длительное время не выплачивал алименты и скрывался от судебных приставов. При этом он лишен родительских прав. С сыном не общается. Известно, что мальчик находится под опекой у бабушки, — сказано в сообщении ведомства.
Приставу удалось узнать место проживания должника у соседей. Ему грозил административный арест. Но буквально за час отцу удалось найти нужную сумму.