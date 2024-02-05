Новосибирец погасил долг по алиментам, чтобы не сесть за решетку

43-летний житель Искитима полностью погасил долг по алиментам, чтобы не сесть в камеру по административному задержанию. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

За злостным неплательщиком не числится имущество. Ежемесячно удавалось удерживать с его банковских карт лишь 2-3 тысячи рублей в месяц. Долг составлял 138 тысяч рублей. Мужчина длительное время не выплачивал алименты и скрывался от судебных приставов. При этом он лишен родительских прав. С сыном не общается. Известно, что мальчик находится под опекой у бабушки, — сказано в сообщении ведомства. Приставу удалось узнать место проживания должника у соседей. Ему грозил административный арест. Но буквально за час отцу удалось найти нужную сумму. Читайте также: Более 1 млрд рублей заплатили новосибирцы по требованиям судебных приставов 70-летнему бизнесмену из Новосибирска светит 8 лет тюрьмы за взятку приставу Приставы арестовали имущество завода в Новосибирске на 100 млн рублей