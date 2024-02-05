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Мужчина лишен родительских прав и скрывался от судебных приставов

Новосибирец погасил долг по алиментам, чтобы не сесть за решетку

5 февраля 2024, 03:38
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области
Мужчина лишен родительских прав и скрывался от судебных приставов
43-летний житель Искитима полностью погасил долг по алиментам, чтобы не сесть в камеру по административному задержанию. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

За злостным неплательщиком не числится имущество. Ежемесячно удавалось удерживать с его банковских карт лишь 2-3 тысячи рублей в месяц. Долг составлял 138 тысяч рублей.

Мужчина длительное время не выплачивал алименты и скрывался от судебных приставов. При этом он лишен родительских прав. С сыном не общается. Известно, что мальчик находится под опекой у бабушки, — сказано в сообщении ведомства.

Приставу удалось узнать место проживания должника у соседей. Ему грозил административный арест. Но буквально за час отцу удалось найти нужную сумму.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Долг#Алименты#Приставы#Деньги#Сын#Судебные приставы#Алёна Рогонова
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