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Имущество было арестовано

Приставы арестовали имущество завода в Новосибирске на 100 млн рублей

27 сентября 2023, 05:08
Фото: ГУ ФССП по НСО
Имущество было арестовано

В Новосибирске приставы арестовали имущество завода на 100 млн рублей

Судебный пристав в Новосибирске арестовал имущество завода, занимающегося производством алюминиевых фасадов. Сумма ареста составляет 100 миллионов рублей.

Данное решение приняли в рамках удовлетворения иска о взыскании компенсации, который был подан организацией. Она потребовала возместить причиненный ущерб в размере 100 миллионов 810 тысяч рублей. После положительного решения суда, дело передали судебным приставам.

Приставы провели разъяснительную работу с должником, выдали ему требование предоставить необходимые документы и имущество. Представитель организации-кредитора выдал все требуемые документы, включая информацию о балансе на счетах и имуществе.

Всего арестовано около 40 позиций имущества. Чтобы обеспечить продолжение работы предприятия, арестованное имущество было оставлено на заводе с правом временного пользования. В случае невозможности завода погасить долг, арестованное имущество реализуют на торгах.

Фото: ГУ ФССП по НСО
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