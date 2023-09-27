Приставы арестовали имущество завода в Новосибирске на 100 млн рублей

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Данное решение приняли в рамках удовлетворения иска о взыскании компенсации, который был подан организацией. Она потребовала возместить причиненный ущерб в размере 100 миллионов 810 тысяч рублей. После положительного решения суда, дело передали судебным приставам.
Приставы провели разъяснительную работу с должником, выдали ему требование предоставить необходимые документы и имущество. Представитель организации-кредитора выдал все требуемые документы, включая информацию о балансе на счетах и имуществе.
Всего арестовано около 40 позиций имущества. Чтобы обеспечить продолжение работы предприятия, арестованное имущество было оставлено на заводе с правом временного пользования. В случае невозможности завода погасить долг, арестованное имущество реализуют на торгах.