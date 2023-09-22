atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Местные жители не жалуются на шум

О жизни рядом с оборонным заводом и звуками взрывов в Пашино рассказали новосибирцы

22 сентября 2023, 04:25
Фото: 2ГИС
Местные жители не жалуются на шум

В Новосибирске жители Пашино рассказали о жизни рядом с оборонным заводом

Жители Пашино в Новосибирске привыкли жить рядом с оборонным заводом, на котором проводятся громкие взрывы во время испытаний, но они уверены, что не заметят боевые действия, если таковые начнутся, их жизнь хороша благодаря тихому окружению, лесу и возможности свободно путешествовать на машине.

Жители Пашино, небольшого микрорайона Калининского района в Новосибирске, поделились своим опытом проживания рядом с оборонным заводом. Рядом с жилыми домами находится предприятие «Искра», которое проводит испытания своей продукции и иногда сопровождает их взрывами. Местные утверждают, что они уже привыкли к громким звукам взрывов и если случится боевая активность в округе, им это даже не заметить.

В дневное время в Пашино достаточно спокойно. Люди гуляют вдоль старых двухэтажных домов 50-х годов и пятиэтажек 70-х годов. Местные жители уверены, что им здесь неплохо живется: мало машин и вокруг много леса. В основном, их беспокоит, что общественный транспорт ходит нерегулярно. В самом микрорайоне практически нет пробок, они могут возникнуть только утром и вечером, когда перекрывают железнодорожный переезд на Богдана Хмельницкого.

— Мы слышим взрывы по вечерам и ночью во время испытаний, — рассказывает женщина. — Иногда мы слышим отдельные выстрелы днем, но это случается редко. Если бы это было часто, мы бы точно заметили. Здесь очень тихо, мне здесь очень нравится. Рядом есть река и если есть машина, то можно куда угодно съездить, — цитирует сибирячку НГС.

В общем, к разным звукам взрывов горожане уже привыкли. Иногда они просыпаются по ночам только от лая собак. А в последнее время взрывы стали немного сильнее, отмечают новосибирцы.

В Новосибирске женщина получила травму на оборонном заводе «Искра»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске опровергли задержание гендиректора механического завода «Искра»Обыски начались на оборонном заводе «Искра» в НовосибирскеВ Новосибирске арестовали бывшего замдиректора завода «Искра» Миргородского
#Общество#Новосибирск#Шум#Эмилия Губарева#Взрывы#Пашино
Подпишитесь
Повестки, пьянство, резня и свадьбы: 21 сентября год с начала частичной мобилизации
Вчера, 04:02
Какие жилые комплексы соседствуют с психбольницей для преступников в Новосибирске
Вчера, 08:45
Это недопустимо! Лицензированная деятельность школы астрологии возмутила новосибирцев
Сегодня, 05:12
Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК
Вчера, 04:09
В Новосибирске глава батальона «Вега» Панферов спрогнозировал срок окончания СВО
Сегодня, 01:26
Цены на недвижимость в Новосибирске 2023: стоит ли покупать квартиру сейчас
Сегодня, 04:19