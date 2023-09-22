О жизни рядом с оборонным заводом и звуками взрывов в Пашино рассказали новосибирцы

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Жители Пашино, небольшого микрорайона Калининского района в Новосибирске, поделились своим опытом проживания рядом с оборонным заводом. Рядом с жилыми домами находится предприятие «Искра», которое проводит испытания своей продукции и иногда сопровождает их взрывами. Местные утверждают, что они уже привыкли к громким звукам взрывов и если случится боевая активность в округе, им это даже не заметить.
В дневное время в Пашино достаточно спокойно. Люди гуляют вдоль старых двухэтажных домов 50-х годов и пятиэтажек 70-х годов. Местные жители уверены, что им здесь неплохо живется: мало машин и вокруг много леса. В основном, их беспокоит, что общественный транспорт ходит нерегулярно. В самом микрорайоне практически нет пробок, они могут возникнуть только утром и вечером, когда перекрывают железнодорожный переезд на Богдана Хмельницкого.
— Мы слышим взрывы по вечерам и ночью во время испытаний, — рассказывает женщина. — Иногда мы слышим отдельные выстрелы днем, но это случается редко. Если бы это было часто, мы бы точно заметили. Здесь очень тихо, мне здесь очень нравится. Рядом есть река и если есть машина, то можно куда угодно съездить, — цитирует сибирячку НГС.
В общем, к разным звукам взрывов горожане уже привыкли. Иногда они просыпаются по ночам только от лая собак. А в последнее время взрывы стали немного сильнее, отмечают новосибирцы.