О жизни рядом с оборонным заводом и звуками взрывов в Пашино рассказали новосибирцы

В дневное время в Пашино достаточно спокойно. Люди гуляют вдоль старых двухэтажных домов 50-х годов и пятиэтажек 70-х годов. Местные жители уверены, что им здесь неплохо живется: мало машин и вокруг много леса. В основном, их беспокоит, что общественный транспорт ходит нерегулярно. В самом микрорайоне практически нет пробок, они могут возникнуть только утром и вечером, когда перекрывают железнодорожный переезд на Богдана Хмельницкого.