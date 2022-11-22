В Новосибирске женщина получила травму на оборонном заводе «Искра»

«Сотрудница завода «Искра» получила травму на производстве. Ей была своевременно оказана медицинская помощь», - рассказал начальник департамента мэрии по ЧС Сергей Куценко в ходе аппаратного заседания 22 ноября.
Известно, что механический завод «Искра» принадлежит госкорпорации «Ростех». Он выпускает пиротехнические средства для угольной промышленности.
Напомним, в октябре осудили бригадира, по вине которого рабочий получил производственную травму на стройке в Новосибирске. Он нанял человека, не имеющего квалификации.