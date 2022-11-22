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В Новосибирске женщина получила травму на оборонном заводе «Искра»

Сегодня, 04:35
Фото: АО "Новосибирский механический завод Искра"/ВК
Женщина пострадала на оборонном заводе «Искра» в Новосибирске
Женщина пострадала во время работы на оборонном заводе «Искра» в Новосибирске. Фельдшеры скорой оказали ей первую помощь, зафиксировали травмы.
«Сотрудница завода «Искра» получила травму на производстве. Ей была своевременно оказана медицинская помощь», - рассказал начальник департамента мэрии по ЧС Сергей Куценко в ходе аппаратного заседания 22 ноября.

Известно, что механический завод «Искра» принадлежит госкорпорации «Ростех». Он выпускает пиротехнические средства для угольной промышленности.

Напомним, в октябре осудили бригадира, по вине которого рабочий получил производственную травму на стройке в Новосибирске. Он нанял человека, не имеющего квалификации.

Бригадир получил срок за травмы рабочего на стройке в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Травма#Производство
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