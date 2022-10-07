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Бригадир получил срок за травмы рабочего на стройке в Новосибирске

Сегодня, 01:57
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В Новосибирске осудили бригадира, который допустил рабочего на стройку без квалификации - он получил травму.

В прокуратуре рассказали, что бизнесмен заключил договор субподряда с ООО «ПроектСтрой», взяв на себя часть работ по устройству монолитного железобетонного каркаса жилого дома на улице Ермака.

Предприниматель позвал на работу знакомого, которого официально трудоустраивать не стал. К тому же, у сотрудника не было нужной квалификации, но к работам его допустили, пишет «Прецедент».

Мужчина начал бурить отверстия в щите опалубки, встав ногой на ребро жесткости, после чего щит упал на него. Новосибирец получил тяжкий вред здоровью. За это бизнесмен получил год ограничения свободы.

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Суд#Эмилия Каплунская
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