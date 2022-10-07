Бригадир получил срок за травмы рабочего на стройке в Новосибирске

В прокуратуре рассказали, что бизнесмен заключил договор субподряда с ООО «ПроектСтрой», взяв на себя часть работ по устройству монолитного железобетонного каркаса жилого дома на улице Ермака.
Предприниматель позвал на работу знакомого, которого официально трудоустраивать не стал. К тому же, у сотрудника не было нужной квалификации, но к работам его допустили, пишет «Прецедент».
Мужчина начал бурить отверстия в щите опалубки, встав ногой на ребро жесткости, после чего щит упал на него. Новосибирец получил тяжкий вред здоровью. За это бизнесмен получил год ограничения свободы.