Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев

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На площадях завода, который занимает более 30 га находится индустриальный парк, самыми крупными резидентами которого стало ООО «Сибирское стекло», где производят стеклянную тару, АО «Экран — оптические системы», выпускающий приборы ночного видения, в том числе, электронно-оптические преобразователи для ночного пилотирования вертолетов.
Чистая прибыль ООО «Сибирское стекло» в 2022 году составила более 149 млн рублей. 99% акции предприятия принадлежат новосибирскому предпринимателю Эдуарду Тарану. На данный момент доля находится в залоге в Евразийском банке развития (Казахстан).
Холдинг АО «Ратм-Холдинг» приобрел завод «Экран» в 2000 году. Эдуард Таран также является совладельцем десятков компаний по всей России. Ему принадлежит несколько компаний по управлению недвижимостью Москве и Новосибирске, ОАО «НПО „Гидромаш“ в Москве, Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ), который производит оптику и тепловизоры для танков.
Именно по этому заводу в августе 2023 года Генпрокуратура подала иск к компаниям «СибМир» и «ИсНов». Обе компании входят в холдинг РАТМ и являются вместе с Эдуардом Тараном совладельцами РОМЗ. Суть иска — истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения. На время ведения дела введены обеспечительные меры — арест имущества и акций компаний, запрет на изменение данных в ЕГРЮЛ, в том числе ликвидацию. Известно, что компания в 1,5 раза увеличила объем производства по гособоронзаказу во втором полугодии 2022 года, тем не менее, завершила год с убытком 40 млн рублей.
Кроме того, Эдуард Таран известен в Новосибирске как любитель светских вечеров с участием юных моделей. Ирина Цветкова, бывшая жена Эдуарда Тарана, является совладелицей агентства «Русский блеск», на многочисленных показах и просмотрах моделей которого всегда много бизнесменов. Эдуард Таран был неоднократно замечен на вечеринках с участием юных моделей, например, в ресторане «Ля Мезон», как пишет ngs.ru предприниматель был «любимым клиентом новосибирских рестораторов». Новая жена Эдуарда Тарана также когда-то была моделью.
Аффинажный завод в Новосибирске находится в Октябрьском районе, рядом с ГПНТБ. Здесь действительно можно купить золотые и серебряные слитки высшей 999,9 пробы, завод специализируется на переработке минерального и вторичного сырья с содержанием драгметаллов. До 1989 года здесь перерабатывалось почти все добываемое в СССР золото. Сейчас золотой слиток весом 100 гр можно купить за 619 838,77 руб.
По данным spark-interfax 79,9% акций завода до 2019 года принадлежали ПАО «Волга Капитал», оставшимися 20% владела москвичка Лилия Пономарева. В 2019 году ПАО «Волга Капитал» продало свою долю Пономаревой. Лилия Пономарева также владеет 100% Антикварной галереи «Наше наследие», ООО «Клуб-ресторан ЦДЛ» и компанией «Русли экспорт».
В феврале этого года руководство завода сообщало о возможном переезде, указывая в качестве причины то, что завод не может развивать производство в архитектурно значимом здании. Завод расположен фактически в центре города, через улицу от площади Пименова и ГПНТБ. И его переезд укладывается в рамки наметившейся тенденции застройки заводских территорий высотным жильем, как это случилось с Новосибирским жировым комбинатом, а сейчас происходит с фабрикой «Синар», и может случиться с рядом других промышленных предприятий, находящихся в лакомых для застройщиков местах.
Это тем более вероятно, что за 2023 год завод показал убыток 347 млн рублей. Такая цифра у экспертов вызывает сомнения в целесообразности релокации и развитии завода на новом месте.
Завод был создан в 1905 году в Риге на базе филиалов Карл Цейс и К.П, Гёрц. Завод много попутешествовал — в 1915 году был эвакуирован в Петроград, в 1918 в Воронеж, затем при наступлении Колчака в Подольск и в 1927 году в Красногорск. Осенью 1941 года завод эвакуировали в Новосибирск. Административное здание завода на площади Калинина, которое называют «Книжка», стало одним из символом Новосибирска.
Здесь производят медицинское оборудование, дневные и ночные наблюдательные приборы и прицелы, астрономические телескопы. Пакет акций 87,44% принадлежит АО «Швабе», дочернему предприятию госкорпорации «Ростех», оставшиеся 12,55% напрямую принадлежат госкорпорации «Ростех». Генеральным директором является Сергей Чемезов, так же связанный с другими компаниями госкорпорации.
В августе 2023 года в Прокуратуру с обвинениями в адрес Приборостроительного завода обратилась компания «Экран ФЭП», сообщает Infopro54.ru «Экран ФЭП» обвиняет Приборостроительный завод в отказе принять партию электронно-оптических преобразователей из-за завышенных требований, что может привести к срыву гособоронзаказа. Также «Экран ФЭП» направил заявление с просьбой взять ситуацию с выполнением гособоронзаказа под контроль комиссии ВПК РФ.
В 2020 году заводу не поставили вовремя вибрационную динамическую испытательную установку, после поставки оборудование работало с ошибками. Сотрудник из Москвы, приехавший для устранения неполадок опоздал из-за короновируса. В результате Приборостроительный завод отсудил у поставщика 6666 рублей.
История завода началась в 1936 году, сейчас предприятие является одним из крупнейших в отрасти самолетостроения в России. Пакет акций 74,5% принадлежало ПАО Компания «Сухой», владельцем которой является госкорпорация ВЭБ.РФ. В 2022 году Компания «Сухой» и «МиГ» объединились в одну компанию ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», конечный акционер предприятия — правительство России.
Завод выполняет гособоронзаказ, а потому является целью для разного рода диверсий. В мае этого года в Новосибирске задержали поджигателя бомбардировщика СУ-34 на Чкаловском заводе. Чуть ранее на территории завода упал оснащенный камерой беспилотник.
В 2019 году на заводе был с визитом руководитель «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Анатолий Сердюков. Тогда решался вопрос о переносе производства СУ-34 в Комсомольск-на-Амуре, что означало бы явную смерть предприятия, на тот момент завод удалось отстоять.
В Новосибирске с октября 1941 года, производит электромонтажные и металлообрабатывающие ручные инструменты — плоскогубцы, отвертки, ключи.
По данным spark-interfax 85% акций завода принадлежало семье Громовых — Геннадию Громову, Евгению Громову, Маргарите Громовой. Геннадий Громов пришел работать на этот завод в 23 года на должность мастера цеха, через 13 лет стал главным инженером завода, а в 1994 был избран генеральным директором. Ему принадлежало 50% акций завода. В конце 2022 года Геннадий Громов ушел из жизни, как сейчас распределяется пакет акций завода данных в spark-interfax нет.
Более года назад 27 июня завод перешел на четырехдневную рабочую неделю — об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил глава Минпромторга Андрей Гончаров.
Завод находится в Калининском районе Новосибирска, выпускает и поставляет ядерное топливо для реакторов не только на российские АЭС, а также производит топливо для исследовательских реакторов. Общая выручка за 2021 год составила 8,6 млрд рублей, чистая прибыль завода за 2021 год — 673 млн рублей, за 2022 год данные не раскрыты. Компания планирует наращивать темпы производства, и к 2024 году увеличить выручку до 15 млрд рублей.
Это единственное в России предприятие, которое производит литий и его соединения, в 2022 году у предприятия была рекордная выручка по производству лития. Генеральный директор — Жиганин Алексей.
67,99% акций завода принадлежат московской компании АО «ТВЭЛ» (на 100% принадлежит «Атомэнергопром»), конечные акционеры — госкорпорация «Ростатом» (94,44%) и Министерство финансов России (5,55%), прочие (26,48%), граждане России (5,95%), КОО «Атомэнергомаш Сайпрус Лимитед» (0,07%) — данные 2020 года.
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