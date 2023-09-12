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Завод-книжка в Новосибирске - административное здание Новосибирского Приборостроительного завода, сейчас на реконструкции.

Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев

12 сентября 2023, 02:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Завод-книжка в Новосибирске - административное здание Новосибирского Приборостроительного завода, сейчас на реконструкции.

Стали известны имена владельцев крупнейших заводов в Новосибирске

Atas.Info выяснил, кто владеет крупнейшими заводами Новосибирска — Аффинажным, Авиастроительным, Приборостроительным, Инструментальным, НЗХК и заводом «Экран», среди владельцев — новосибирский миллиардер, предпринимательница из Москвы, госкорпорация «Ростех» и правительство России.

Завод «Экран» — стекло и приборы ночного видения

На площадях завода, который занимает более 30 га находится индустриальный парк, самыми крупными резидентами которого стало ООО «Сибирское стекло», где производят стеклянную тару, АО «Экран — оптические системы», выпускающий приборы ночного видения, в том числе, электронно-оптические преобразователи для ночного пилотирования вертолетов.

Чистая прибыль ООО «Сибирское стекло» в 2022 году составила более 149 млн рублей. 99% акции предприятия принадлежат новосибирскому предпринимателю Эдуарду Тарану. На данный момент доля находится в залоге в Евразийском банке развития (Казахстан).

Холдинг АО «Ратм-Холдинг» приобрел завод «Экран» в 2000 году. Эдуард Таран также является совладельцем десятков компаний по всей России. Ему принадлежит несколько компаний по управлению недвижимостью Москве и Новосибирске, ОАО «НПО „Гидромаш“ в Москве, Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ), который производит оптику и тепловизоры для танков.

Именно по этому заводу в августе 2023 года Генпрокуратура подала иск к компаниям «СибМир» и «ИсНов». Обе компании входят в холдинг РАТМ и являются вместе с Эдуардом Тараном совладельцами РОМЗ. Суть иска — истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения. На время ведения дела введены обеспечительные меры — арест имущества и акций компаний, запрет на изменение данных в ЕГРЮЛ, в том числе ликвидацию. Известно, что компания в 1,5 раза увеличила объем производства по гособоронзаказу во втором полугодии 2022 года, тем не менее, завершила год с убытком 40 млн рублей.

Кроме того, Эдуард Таран известен в Новосибирске как любитель светских вечеров с участием юных моделей. Ирина Цветкова, бывшая жена Эдуарда Тарана, является совладелицей агентства «Русский блеск», на многочисленных показах и просмотрах моделей которого всегда много бизнесменов. Эдуард Таран был неоднократно замечен на вечеринках с участием юных моделей, например, в ресторане «Ля Мезон», как пишет ngs.ru предприниматель был «любимым клиентом новосибирских рестораторов». Новая жена Эдуарда Тарана также когда-то была моделью.

Производственные линии ООО "Сибирское стекло" на территории бывшего завода "Экран" в Новосибирске.Производственные линии ООО "Сибирское стекло" на территории бывшего завода "Экран" в Новосибирске.
Структура владения Холдинга "РАТМ"Структура владения Холдинга "РАТМ"
Производственные линии ООО "Сибирское стекло" на территории бывшего завода "Экран" в Новосибирске.
Фото: nso.ru

Аффинажный завод — золотые и серебряные слитки

Аффинажный завод в Новосибирске находится в Октябрьском районе, рядом с ГПНТБ. Здесь действительно можно купить золотые и серебряные слитки высшей 999,9 пробы, завод специализируется на переработке минерального и вторичного сырья с содержанием драгметаллов. До 1989 года здесь перерабатывалось почти все добываемое в СССР золото. Сейчас золотой слиток весом 100 гр можно купить за 619 838,77 руб.

По данным spark-interfax 79,9% акций завода до 2019 года принадлежали ПАО «Волга Капитал», оставшимися 20% владела москвичка Лилия Пономарева. В 2019 году ПАО «Волга Капитал» продало свою долю Пономаревой. Лилия Пономарева также владеет 100% Антикварной галереи «Наше наследие», ООО «Клуб-ресторан ЦДЛ» и компанией «Русли экспорт».

В феврале этого года руководство завода сообщало о возможном переезде, указывая в качестве причины то, что завод не может развивать производство в архитектурно значимом здании. Завод расположен фактически в центре города, через улицу от площади Пименова и ГПНТБ. И его переезд укладывается в рамки наметившейся тенденции застройки заводских территорий высотным жильем, как это случилось с Новосибирским жировым комбинатом, а сейчас происходит с фабрикой «Синар», и может случиться с рядом других промышленных предприятий, находящихся в лакомых для застройщиков местах.

Это тем более вероятно, что за 2023 год завод показал убыток 347 млн рублей. Такая цифра у экспертов вызывает сомнения в целесообразности релокации и развитии завода на новом месте.

Золотые слитки - продукция Аффинажного завода в Новосибирске.Золотые слитки - продукция Аффинажного завода в Новосибирске.
Лилия Пономарева является владелицей нескольких компаний.Лилия Пономарева является владелицей нескольких компаний.
Новосибирский аффинажный завод с 2020 года входит в перечень системообразующих предприятий.Новосибирский аффинажный завод с 2020 года входит в перечень системообразующих предприятий.
Процесс отливки слитка расплавленным золотом.Процесс отливки слитка расплавленным золотом.
Золотые слитки - продукция Аффинажного завода в Новосибирске.
Фото: affinaz.ru

Приборостроительный завод — завод-путешественник отметил 118 день рождения

Завод был создан в 1905 году в Риге на базе филиалов Карл Цейс и К.П, Гёрц. Завод много попутешествовал — в 1915 году был эвакуирован в Петроград, в 1918 в Воронеж, затем при наступлении Колчака в Подольск и в 1927 году в Красногорск. Осенью 1941 года завод эвакуировали в Новосибирск. Административное здание завода на площади Калинина, которое называют «Книжка», стало одним из символом Новосибирска.

Здесь производят медицинское оборудование, дневные и ночные наблюдательные приборы и прицелы, астрономические телескопы. Пакет акций 87,44% принадлежит АО «Швабе», дочернему предприятию госкорпорации «Ростех», оставшиеся 12,55% напрямую принадлежат госкорпорации «Ростех». Генеральным директором является Сергей Чемезов, так же связанный с другими компаниями госкорпорации.

В августе 2023 года в Прокуратуру с обвинениями в адрес Приборостроительного завода обратилась компания «Экран ФЭП», сообщает Infopro54.ru «Экран ФЭП» обвиняет Приборостроительный завод в отказе принять партию электронно-оптических преобразователей из-за завышенных требований, что может привести к срыву гособоронзаказа. Также «Экран ФЭП» направил заявление с просьбой взять ситуацию с выполнением гособоронзаказа под контроль комиссии ВПК РФ.

В 2020 году заводу не поставили вовремя вибрационную динамическую испытательную установку, после поставки оборудование работало с ошибками. Сотрудник из Москвы, приехавший для устранения неполадок опоздал из-за короновируса. В результате Приборостроительный завод отсудил у поставщика 6666 рублей.

Административное здание "Книжка"Административное здание "Книжка"
Административное здание "Книжка"
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова

История завода началась в 1936 году, сейчас предприятие является одним из крупнейших в отрасти самолетостроения в России. Пакет акций 74,5% принадлежало ПАО Компания «Сухой», владельцем которой является госкорпорация ВЭБ.РФ. В 2022 году Компания «Сухой» и «МиГ» объединились в одну компанию ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», конечный акционер предприятия — правительство России.

Завод выполняет гособоронзаказ, а потому является целью для разного рода диверсий. В мае этого года в Новосибирске задержали поджигателя бомбардировщика СУ-34 на Чкаловском заводе. Чуть ранее на территории завода упал оснащенный камерой беспилотник.

В 2019 году на заводе был с визитом руководитель «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Анатолий Сердюков. Тогда решался вопрос о переносе производства СУ-34 в Комсомольск-на-Амуре, что означало бы явную смерть предприятия, на тот момент завод удалось отстоять.

Новосибирский авиационный завод имени В. П. ЧкаловаНовосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова
Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова
Фото: wikipedia.org

Новосибирский инструментальный завод — плоскогубцы, отвертки, ключи и четырехдневная рабочая неделя

В Новосибирске с октября 1941 года, производит электромонтажные и металлообрабатывающие ручные инструменты — плоскогубцы, отвертки, ключи.

По данным spark-interfax 85% акций завода принадлежало семье Громовых — Геннадию Громову, Евгению Громову, Маргарите Громовой. Геннадий Громов пришел работать на этот завод в 23 года на должность мастера цеха, через 13 лет стал главным инженером завода, а в 1994 был избран генеральным директором. Ему принадлежало 50% акций завода. В конце 2022 года Геннадий Громов ушел из жизни, как сейчас распределяется пакет акций завода данных в spark-interfax нет.

Более года назад 27 июня завод перешел на четырехдневную рабочую неделю — об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил глава Минпромторга Андрей Гончаров.

Новосибирский инструментальный заводНовосибирский инструментальный завод
Новосибирский инструментальный завод
Фото: wikipedia.org

Новосибирский Завод Химконцентратов — топливо для АЭС

Завод находится в Калининском районе Новосибирска, выпускает и поставляет ядерное топливо для реакторов не только на российские АЭС, а также производит топливо для исследовательских реакторов. Общая выручка за 2021 год составила 8,6 млрд рублей, чистая прибыль завода за 2021 год — 673 млн рублей, за 2022 год данные не раскрыты. Компания планирует наращивать темпы производства, и к 2024 году увеличить выручку до 15 млрд рублей.

Это единственное в России предприятие, которое производит литий и его соединения, в 2022 году у предприятия была рекордная выручка по производству лития. Генеральный директор — Жиганин Алексей.

67,99% акций завода принадлежат московской компании АО «ТВЭЛ» (на 100% принадлежит «Атомэнергопром»), конечные акционеры — госкорпорация «Ростатом» (94,44%) и Министерство финансов России (5,55%), прочие (26,48%), граждане России (5,95%), КОО «Атомэнергомаш Сайпрус Лимитед» (0,07%) — данные 2020 года.

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