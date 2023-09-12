Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев

В феврале этого года руководство завода сообщало о возможном переезде, указывая в качестве причины то, что завод не может развивать производство в архитектурно значимом здании. Завод расположен фактически в центре города, через улицу от площади Пименова и ГПНТБ. И его переезд укладывается в рамки наметившейся тенденции застройки заводских территорий высотным жильем, как это случилось с Новосибирским жировым комбинатом, а сейчас происходит с фабрикой «Синар», и может случиться с рядом других промышленных предприятий, находящихся в лакомых для застройщиков местах.