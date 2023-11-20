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Взятку получил пристав и сообщил руководству

70-летнему бизнесмену из Новосибирска светит 8 лет тюрьмы за взятку приставу

20 ноября 2023, 02:14
Фото: 1MI
Взятку получил пристав и сообщил руководству

В Новосибирске 70-летний бизнесмен пытался дать взятку приставу

В отношении местного новосибирского предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу, сообщили в СУ СК по НСО.

По данным следствия, 70-летний бизнесмен был работодателем должника по алиментам: предприниматель попросил у него личный номер пристава-исполнителя.

В ноябре 2023 года подозреваемый перевел должностному лицу 50 тысяч рублей в качестве взятки: это была «благодарность» за прекращение исполнительного производства в отношении должника. Пристав поставил в известность руководство.

«Деятельность фигуранта была пресечена при участии сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области», — уточнили в Следкоме.

Коммерсанту грозит до 8 лет колонии.

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#Общество#Новосибирск#Приставы#Взятка#Эмилия Губарева
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