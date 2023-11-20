70-летнему бизнесмену из Новосибирска светит 8 лет тюрьмы за взятку приставу

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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Updated Сегодня, 02:19
По данным следствия, 70-летний бизнесмен был работодателем должника по алиментам: предприниматель попросил у него личный номер пристава-исполнителя.
В ноябре 2023 года подозреваемый перевел должностному лицу 50 тысяч рублей в качестве взятки: это была «благодарность» за прекращение исполнительного производства в отношении должника. Пристав поставил в известность руководство.
«Деятельность фигуранта была пресечена при участии сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области», — уточнили в Следкоме.
Коммерсанту грозит до 8 лет колонии.