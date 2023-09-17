Новые детали дела: экс-глава Кирзинского заказника в НСО брал взятки и хранил патроны

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В декабре 2022 года на территории природного заказника было найдено место забоя косули и лося. В результате задержания руководителя учреждения Вячеслава Ермолика и двух чиновников, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Незаконная охота» и он был отправлен под домашний арест.
Впоследствии, в деле Ермолика выявилось, что он организовал нелегальную охоту на косулю за определенные суммы денег. Следствие также установило, что подобные схемы стали обычной практикой для директора заказника. Появились новые эпизоды взяток, включая два случая, когда были переданы 50 и 30 тысяч рублей. Всего в деле Ермолика обнаружено более десяти коррупционных эпизодов.
Управленец получал взятки не только наличными, но и другими способами. Например, ему передали три лошади стоимостью 244 тысячи рублей. За это он не привлекал коммерсантов к ответственности за нарушение правил на заповедной территории. Кроме того, у него была презентована партия овса стоимостью 100 тысяч рублей. Правоохранительные органы считают, что Ермолик разрешал незаконную охоту и пастбище скота на территории заказника взамен на подарки и вознаграждения. Об этом пишет РБК-Новосибирск.
В настоящее время в деле Ермолика имеется 11 эпизодов взяток, 7 эпизодов организации незаконной охоты и обвинение в незаконном хранении патронов. Он был уволен с должности главы Кирзинского заказника.