Новые детали дела: экс-глава Кирзинского заказника в НСО брал взятки и хранил патроны

Управленец получал взятки не только наличными, но и другими способами. Например, ему передали три лошади стоимостью 244 тысячи рублей. За это он не привлекал коммерсантов к ответственности за нарушение правил на заповедной территории. Кроме того, у него была презентована партия овса стоимостью 100 тысяч рублей. Правоохранительные органы считают, что Ермолик разрешал незаконную охоту и пастбище скота на территории заказника взамен на подарки и вознаграждения. Об этом пишет РБК-Новосибирск.