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Прокуратура назвала средний размер взятки в Новосибирской области

Прокуратура назвала средний размер взятки в Новосибирской области

21 октября 2023, 03:45
Фото: Midjourney
Сумма средней взятки в Новосибирской области за первые девять месяцев 2023 года составляет 50 тысяч рублей.

Средний размер взятки за первые девять месяцев 2023 года в Новосибирской области составил 50 тысяч рублей. Об этом информирует РБК Новосибирск, ссылаясь на данные прокуратуры.

По словам прокурора Александра Бучмана, количество небольших взяток уменьшается, но сумма каждой из них растет. Существуют случаи, когда взятки достигают нескольких миллионов рублей, отметил прокурор. За текущий год общая сумма переданных взяток по статье «получение взятки» превысила 20 миллионов рублей.

Одним из самых крупных случаев взяток было дело бывшего замминистра ЖКХ и энергетики региона Владимира Нормайкина. Ему удалось получить пять взяток на сумму 3,2 миллиона рублей за помощь в победе на конкурсе при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

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#Общество#Новосибирск#Уголовное дело#Прокуратура#Взятка#Взятки#Эмилия Губарева
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