Прокуратура назвала средний размер взятки в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
Средний размер взятки за первые девять месяцев 2023 года в Новосибирской области составил 50 тысяч рублей. Об этом информирует РБК Новосибирск, ссылаясь на данные прокуратуры.
По словам прокурора Александра Бучмана, количество небольших взяток уменьшается, но сумма каждой из них растет. Существуют случаи, когда взятки достигают нескольких миллионов рублей, отметил прокурор. За текущий год общая сумма переданных взяток по статье «получение взятки» превысила 20 миллионов рублей.
Одним из самых крупных случаев взяток было дело бывшего замминистра ЖКХ и энергетики региона Владимира Нормайкина. Ему удалось получить пять взяток на сумму 3,2 миллиона рублей за помощь в победе на конкурсе при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».