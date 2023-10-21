Прокуратура назвала средний размер взятки в Новосибирской области

Одним из самых крупных случаев взяток было дело бывшего замминистра ЖКХ и энергетики региона Владимира Нормайкина. Ему удалось получить пять взяток на сумму 3,2 миллиона рублей за помощь в победе на конкурсе при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».