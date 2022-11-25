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Бывший автовокзал в Новосибирске: что происходит в пустующем здании

Сегодня, 03:46
Фото: 1MI
Автовокзал не функционирует с 2020 года

В Новосибирске в старом автовокзале появятся офисы

Пустующее здание автовокзала в Новосибирске, возможно, перепрофилируют под офисы. Мэр Анатолий Локоть заявил о новом инвесторе.

По словам градоначальника, речь идет о здании бывшего автовокзала на Красном проспекте. Он не функционирует уже с 2020 года. Что делать с пустым зданием – оставалось загадкой, ведь жилая застройка на участке запрещена по закону.

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Мэр рассказал, что в ближайшее время здание может выкупить один инвестор. Имя его не разглашается. Однако сейчас известно, что бывший автовокзал перепрофилирует под офисные помещения. 

Напомним, что ранее в Новосибирске открыли новый подземный автовокзал. Он соединил ЖД- и автостанцию, а также метрополитен.

#Эмилия Губарева#Транспорт#Вокзал
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