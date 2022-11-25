По словам градоначальника, речь идет о здании бывшего автовокзала на Красном проспекте. Он не функционирует уже с 2020 года. Что делать с пустым зданием – оставалось загадкой, ведь жилая застройка на участке запрещена по закону.
Мэр рассказал, что в ближайшее время здание может выкупить один инвестор. Имя его не разглашается. Однако сейчас известно, что бывший автовокзал перепрофилирует под офисные помещения.
Напомним, что ранее в Новосибирске открыли новый подземный автовокзал. Он соединил ЖД- и автостанцию, а также метрополитен.