Сделают ли электронными часы на "Доме под часами" рассказал мэр Новосибирска Локоть

Напомним, за последние несколько месяцев часы на «Доме с часами» в Новосибирске переставали идти несколько раз. Только за лето местные жители сообщали о трех таких сбоя. А всему виной дефект в механизме. Само здание, являющееся памятником конструктивизма, построили в начале XX века – в 1934 году, и с тех пор часы не меняли.