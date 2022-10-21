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Сделают ли электронными часы на "Доме под часами" рассказал мэр Новосибирска Локоть

Сегодня, 06:14
Фото: atas.info
Часы на знаменитом "Доме под часами" стали часто останавливаться из-за износа механизма
Старые часы на легендарном «Доме под часами» в центре Новосибирска то и дело останавливаются. Их отремонтируют только после реконструкции здания-памятника. Об этом сказал мэр города Анатолий Локоть в ходе «Часа прессы» 21 октября.

Градоначальник отметил, что стрелки знаменитых часов на историческом здании по Красному проспекту, 11 часто останавливаются из-за старого механизма. Утром часы шли, а к вечеру могут снова дать сбой.

«Есть проблема с часами потому, что там механизм прошлого века. При сегодняшних технологиях, по-хорошему, надо полностью перебрать их, изменить. Сделать это возможно только с реконструкцией этого здания. Когда такие работы проведут, мы добьемся результата работы механизма», - заявил Локоть.

Также глава региона заверил, что часы на доме, внесенном в реестр культурного наследия, не станут менять на электронные. Их исторический вид в любом случае сохранят.

Напомним, за последние несколько месяцев часы на «Доме с часами» в Новосибирске переставали идти несколько раз. Только за лето местные жители сообщали о трех таких сбоя. А всему виной дефект в механизме. Само здание, являющееся памятником конструктивизма, построили в начале XX века – в 1934 году, и с тех пор часы не меняли.

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