Стало известно, что построят на месте сгоревшего здания МВД в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
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Updated Сегодня, 01:39
Александр Бурмистров выразил обеспокоенность местных жителей возможной точечной застройкой на Пархоменко 2-й переулок, 5, где произошел пожар в 2022 году. По словам народного избранника, эта земля имеет высокую ценность.
Алексей Захаров подтвердил, что планы остались неизменными и на месте сгоревшего здания будет построено новое.
«В настоящее время мы готовим документы для данного здания. Я не могу определить конкретные сроки», — отметил представитель МВД.
На данный момент вокруг объекта установлен забор, а его безопасность обеспечивается специальной организацией.