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Что будет на месте сгоревшего здания МВД

Стало известно, что построят на месте сгоревшего здания МВД в Новосибирске

15 февраля 2024, 01:37
Фото: 1MI
Что будет на месте сгоревшего здания МВД
В Новосибирске на месте сгоревшего отделения полиции будет построено новое здание полиции. Об этом сообщил Алексей Захаров, руководитель МВД в НСО, в ответ на вопрос депутата Александра Бурмистрова на заседании городского совета.

Александр Бурмистров выразил обеспокоенность местных жителей возможной точечной застройкой на Пархоменко 2-й переулок, 5, где произошел пожар в 2022 году. По словам народного избранника, эта земля имеет высокую ценность.

Алексей Захаров подтвердил, что планы остались неизменными и на месте сгоревшего здания будет построено новое.

«В настоящее время мы готовим документы для данного здания. Я не могу определить конкретные сроки», — отметил представитель МВД.

На данный момент вокруг объекта установлен забор, а его безопасность обеспечивается специальной организацией.

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