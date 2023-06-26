Пожарные прибыли на место происшествия в 10:46, получив вызов о задымлении. Возгорание началось в цокольном этаже, где горели складские помещения, содержащие бумагу и хозяйственные материалы. По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павла Винакова, дым вырывался из-под крыши здания, скорее всего из-за того, что он поднимался по вентиляции со складских помещений.