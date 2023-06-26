Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:20
26 июня 2023 года в Новосибирске произошел пожар в здании по улице Челюскинцев, 50. Камеры видеонаблюдения системы «Электронный город» зафиксировали дым на крыше многоэтажного здания, а вокруг было более десяти пожарных машин.
В бизнес-центре располагаются несколько организаций, такие как производственное объединение «Инженерная геодезия», Главное управление министерства юстиции РФ по Новосибирской области, киберспортивный центр «Теккен арена», клуб смешанных единоборств «Арсенал», спортивная школа «Академия спорта» и Сибирская Ассоциация Айкидо.
Пожарные прибыли на место происшествия в 10:46, получив вызов о задымлении. Возгорание началось в цокольном этаже, где горели складские помещения, содержащие бумагу и хозяйственные материалы. По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павла Винакова, дым вырывался из-под крыши здания, скорее всего из-за того, что он поднимался по вентиляции со складских помещений.
В здании находилось 275 человек, но все они успели безопасно покинуть его до прибытия пожарной бригады. К счастью, пострадавших не было. Пожар быстро потушили. Причины возгорания будут выяснять специалисты-дознаватели.
Примечательно, но бизнес-центр находится напротив цирка. Недавно перед Нарымским сквером установили памятник Николаю Чудотворцу — скульптура повернута лицом к загоревшемуся зданию. При установке, новосибирцы говорили, что святой будет «защищать город». Через 2 дня случился пожар.