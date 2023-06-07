К тому моменту, как первые подразделения МЧС прибыли для тушения пожара, в доме на двух хозяев в поселке Садовый под Новосибирском уже обрушилась кровля. Огонь успел перекинуться на соседний дом. Площадь пожара была значительной и составила 218 кв. м. В тушении пожара участвовали 35 сотрудников спасательных служб и 11 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе МЧС при пожаре никто не пострадал, причины возгорания на данный момент неизвестны, выясняются.