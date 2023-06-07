Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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К тому моменту, как первые подразделения МЧС прибыли для тушения пожара, в доме на двух хозяев в поселке Садовый под Новосибирском уже обрушилась кровля. Огонь успел перекинуться на соседний дом. Площадь пожара была значительной и составила 218 кв. м. В тушении пожара участвовали 35 сотрудников спасательных служб и 11 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе МЧС при пожаре никто не пострадал, причины возгорания на данный момент неизвестны, выясняются.
Кроме того, жители Садового сообщили, что в поселке в связи с ремонтом водонапорной башни уже месяц нет воды. Особенно тяжело жителям поселка приходится в жару. В администрации Станционного сельсовета ответили, что главы администрации нет на месте, он занимается организацией подвоза воды.
Поселок Садовый находится на Северном объезде примерно в 14 км от площади Калинина по дороге в Мочище, здесь проживает около 4,5 тыс. человек.
В Купинском районе Новосибирской области уже объявили режим ЧС в связи с засухой, десятки городов и поселков области остаются без воды в самую жару.