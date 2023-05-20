На полях возле садового общества «Геофизик» в городе Обь около 11 утра сегодня началось возгорание. Пожарные пытаются остановить огонь. Как сообщают очевидцы в комментариях группы Вконтакте «Город Обь Онлайн» владельцы дач также по мере сил подключаются к тушению пожара: «С двух обществ все мужчины ушли с лопатами! И на тракторе на своём кто-то поехал».