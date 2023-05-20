Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
На полях возле садового общества «Геофизик» в городе Обь около 11 утра сегодня началось возгорание. Пожарные пытаются остановить огонь. Как сообщают очевидцы в комментариях группы Вконтакте «Город Обь Онлайн» владельцы дач также по мере сил подключаются к тушению пожара: «С двух обществ все мужчины ушли с лопатами! И на тракторе на своём кто-то поехал».
Как сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области: «Локализовано несколько очагов возгорания травы на открытых участках. Спасатели МЧС работают над тем, чтобы остановить огонь и не допустить его распространения на садовые общества».
По поводу сообщений очевидцев о падении объекта перед началом пожара, ГУ МЧС комментариев не дает.
В Первомайском районе Новосибирска сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар, остановив распространение огня до его перехода на газовые баллоны.