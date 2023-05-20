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Пожар в городе Обь после того, как «что-то рухнуло с неба». Видео

20 мая 2023, 08:36
Фото: Группа Вконтакте Город Обь Онлайн
По словам очевидцев в городе Обь что-то упало в поля и загорелось, пожарные тушат огонь
Жители города Обь сообщают, что после того, как на поля рядом с дачами «что-то рухнуло», начался пожар. Сотрудники МЧС борются с огнем, пытаясь не допустить его распространение на дачные участки.

На полях возле садового общества «Геофизик» в городе Обь около 11 утра сегодня началось возгорание. Пожарные пытаются остановить огонь. Как сообщают очевидцы в комментариях группы Вконтакте «Город Обь Онлайн» владельцы дач также по мере сил подключаются к тушению пожара: «С двух обществ все мужчины ушли с лопатами! И на тракторе на своём кто-то поехал».

По словам очевидцев в городе Обь что-то упало в поля и загорелось, пожарные тушат огонь
Видео: Группа Вконтакте Город Обь Онлайн

Как сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области: «Локализовано несколько очагов возгорания травы на открытых участках. Спасатели МЧС работают над тем, чтобы остановить огонь и не допустить его распространения на садовые общества».

По поводу сообщений очевидцев о падении объекта перед началом пожара, ГУ МЧС комментариев не дает.

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#Ольга Храмушкина#Пожар#МЧС#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Обь#Видео
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