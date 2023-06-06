Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Купинском районе на фоне аномальной жары +35С введен режим ЧС, несколько районов области на очереди — где еще проблемы с водой?
Жители Колыванского района сообщают, что воду дают только по ночам: «Дали ночью, в 7 утра уже отключили! Просто целыми днями воды нет ни капельки…».
Жители Кочковского района деревни Покровка живут без воды уже три месяца, сообщают в группе VK АСТ-54, сейчас проблема особенно обострилась, так как на улице +35-37С.
В Коченевском районе в селе Прокудское жители неделю выживают без воды. Воду люди привозят в бутылках из города, но не все могут себе это позволить, в селе много пожилых людей, которые не могут покупать воду в необходимом количестве.
В поселке на станции Иня-Восточная в 16 км от Новосибирска жители жалуются на проблемы с водой, которые начались неделю назад. По словам жителей, вода идет с очень маленьким напором, не хватает даже наполнить бачок унитаза за ночь.
В городе Чулым несколько дней нет воды у жителей микрорайона МЖК, об этом они пишут в группе ОК «Новосибирск — сайт новостей»: Пенсионеры страдают от потери будущего урожая, а надежда у них только на урожай, мы не можем соблюсти личную гигиену, мы не можем помыть детей, ни постирать, ни приготовить, ни полить свои огороды.
Жители этих регионов требуют организовать подвоз технической воды, как это с 7 июня сделаю в Ордынском районе, где тоже наблюдается нехватка воды. По решению администрации Ордынского района с 7 по 11 июня в села Ордынское и Вагайское будет производиться подвоз воды. Техническая вода будет подвозиться на мк-рн Южный. Правда, жители считают, что невозможно решить глобальную проблему нехватки воды в Ордынском районе ее подвозом: «если будете переезжать [в Ордынку] готовьтесь к таким проблемам с водой воды нет неделями».
Со 2 по 4 июня в р. п. Краснозерское были перебои водоснабжения, как сообщает администрация района, это произошло из-за перебоев с электрическом, на данный момент водоснабжения восстановлено.
О дефиците воды пишут жители пос. Октябрьский и села Ленинское. Даже жители элитных микрорайонов возле Академгородка сталкиваются с постоянной нехваткой воды.
Жители Колыванского района требуют ввести режим ЧС и хотя бы организовать подвоз воды, чтобы хотя бы помыться и спасти огороды.
По часам вода подается в поселок «Горки Академпарка», элитный ЖК «Да Винчи», поселок многодетных «Семейная сказка» и поселок Ложок.