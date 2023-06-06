Жители этих регионов требуют организовать подвоз технической воды, как это с 7 июня сделаю в Ордынском районе, где тоже наблюдается нехватка воды. По решению администрации Ордынского района с 7 по 11 июня в села Ордынское и Вагайское будет производиться подвоз воды. Техническая вода будет подвозиться на мк-рн Южный. Правда, жители считают, что невозможно решить глобальную проблему нехватки воды в Ордынском районе ее подвозом: «если будете переезжать [в Ордынку] готовьтесь к таким проблемам с водой воды нет неделями».