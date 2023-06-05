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SOS! Жители Новосибирской области требуют ввести режим ЧС из-за отсутствия воды

5 июня 2023, 08:13
Фото: 1MI
Жители Колывани пишут по проблемах с водой.
«Объявляйте ЧС! Просите помощи у области, раз сами не можете решить проблему! Такая жара стоит, ни детей помыть, ни покушать приготовить!» — пишут участники группы «Колывань Аварии» в ватсап.

Жители Колывани сообщают об отсутствии воды в аномально жаркие дни. Судя по сообщениям в группе ватсап «Колывань Аварии», это продолжается уже не первый день.

Воду дают по часам, в основном, ночью, напор очень слабый. Жители ул. Шоссейной в Колывани пишут: «Дали ночью, в 7 утра уже отключили! Просто целыми днями воды нет ни капельки…».

Глава р. п. Колывань Нина Сурдина разместила обращение к жителям поселка:

«В связи с нехваткой водоснабжения в мк-не Черемушки в целях наполнения водой центральной башни на ул. Коммунистической будет временно приостановлено водоснабжение мк-на Западный: с 11.00 до 16.00 5 июня и с 23.00 5 и.ня до 4.00 6 июня, Низа Колывани с 23.00 5 июня до 4.00 6 июня».

Мучения колыванцев продолжаются не один день, люди не могут помыться, полить огород. Между тем температура днем поднимается до +35-37°С.

Коллеги из Омска также сообщают об отсутствии воды в разных районах области. В Сосновке Азовского района и в самом Азово Омской области нет воды, также без предупреждения отключили воду в Марьинке.

В новосибирской деревне Покровка почти три месяца живут без воды
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В деревне Покровка Купинского района воду отключили в связи с аварией 10 апреля, почти три месяца сельчане живут без воды.

#Ольга Храмушкина#Вода#Коммунальные службы#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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