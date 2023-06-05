Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Жители Колывани сообщают об отсутствии воды в аномально жаркие дни. Судя по сообщениям в группе ватсап «Колывань Аварии», это продолжается уже не первый день.
Воду дают по часам, в основном, ночью, напор очень слабый. Жители ул. Шоссейной в Колывани пишут: «Дали ночью, в 7 утра уже отключили! Просто целыми днями воды нет ни капельки…».
Глава р. п. Колывань Нина Сурдина разместила обращение к жителям поселка:
«В связи с нехваткой водоснабжения в мк-не Черемушки в целях наполнения водой центральной башни на ул. Коммунистической будет временно приостановлено водоснабжение мк-на Западный: с 11.00 до 16.00 5 июня и с 23.00 5 и.ня до 4.00 6 июня, Низа Колывани с 23.00 5 июня до 4.00 6 июня».
Мучения колыванцев продолжаются не один день, люди не могут помыться, полить огород. Между тем температура днем поднимается до +35-37°С.
Коллеги из Омска также сообщают об отсутствии воды в разных районах области. В Сосновке Азовского района и в самом Азово Омской области нет воды, также без предупреждения отключили воду в Марьинке.
В деревне Покровка Купинского района воду отключили в связи с аварией 10 апреля, почти три месяца сельчане живут без воды.