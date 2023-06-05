«В связи с нехваткой водоснабжения в мк-не Черемушки в целях наполнения водой центральной башни на ул. Коммунистической будет временно приостановлено водоснабжение мк-на Западный: с 11.00 до 16.00 5 июня и с 23.00 5 и.ня до 4.00 6 июня, Низа Колывани с 23.00 5 июня до 4.00 6 июня».