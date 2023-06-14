Названы подробности гибели 12-летнего ребенка при пожаре в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 04:17
Пожар произошел утром 14 июня на территории садового общества «Конструктор» в Первомайском районе города. Погиб 12-летний мальчик.
Еще один ребенок четырех лет получил ожоги и был госпитализирован в больницу. Сотрудники МЧС и следователи провели проверку места происшествия, изъяли предметы для экспертизы, чтобы выявить причины трагедии.
В результате, следственный отдел по Первомайскому району возбудил дело по факту причинения смерти по неосторожности. Расследование продолжается, а все обстоятельства выясняются.