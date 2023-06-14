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Названы подробности гибели 12-летнего ребенка при пожаре в Новосибирске

14 июня 2023, 04:14
Фото: Прокуратура НСО
Ребенок не выжил в пожаре

В Новосибирске возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в СНТ «Конструктор»

В Новосибирске возбудили уголовное дело после пожара, в результате которого погиб 12-летний ребенок, подробности сообщают в СУ СК по НСО.

Пожар произошел утром 14 июня на территории садового общества «Конструктор» в Первомайском районе города. Погиб 12-летний мальчик.

Еще один ребенок четырех лет получил ожоги и был госпитализирован в больницу. Сотрудники МЧС и следователи провели проверку места происшествия, изъяли предметы для экспертизы, чтобы выявить причины трагедии.

В результате, следственный отдел по Первомайскому району возбудил дело по факту причинения смерти по неосторожности. Расследование продолжается, а все обстоятельства выясняются.

12-летний мальчик погиб при пожаре в Новосибирске — началась проверка
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