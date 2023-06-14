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4-летнего ребенка увезли с ожогами: в Новосибирске 12-летний мальчик погиб в пожаре

14 июня 2023, 03:08
Фото: 1MI
Дом загорелся по неизвестным причинам

В Новосибирске 11-летний мальчик погиб при пожаре

Утром 14 июня произошел пожар в дачном доме садового общества «Конструктор» в Новосибирске, который унес жизнь ребенка, подробности сообщают в ГУ МЧС региона.

Родителям удалось спасти четырехлетнего малыша, но 12-летний мальчик не выжил. Сгорели дом и баня. Причины пожара сейчас устанавливаются оперативной группой.

Тушение огня усложнял обвалившийся потолок. Спасатели расчетом всего в 7 минут потушили огонь на площади 33 квадратных метра. Четырехлетнего мальчика отправили в больницу с ожогами.

Подробности произошедшего на данный момент не известны, поскольку следователи еще проводят работу.

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