4-летнего ребенка увезли с ожогами: в Новосибирске 12-летний мальчик погиб в пожаре

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Родителям удалось спасти четырехлетнего малыша, но 12-летний мальчик не выжил. Сгорели дом и баня. Причины пожара сейчас устанавливаются оперативной группой.
Тушение огня усложнял обвалившийся потолок. Спасатели расчетом всего в 7 минут потушили огонь на площади 33 квадратных метра. Четырехлетнего мальчика отправили в больницу с ожогами.
Подробности произошедшего на данный момент не известны, поскольку следователи еще проводят работу.