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12-летний мальчик погиб при пожаре в Новосибирске — началась проверка

14 июня 2023, 03:47
Фото: Прокуратура НСО
Мальчик погиб

В Новосибирске начали проверку после гибели 12-летнего ребенка в пожаре

В Новосибирске ребенок погиб при пожаре в частном доме, подробности сообщают в прокуратуре региона.

Прокуратура проводит проверку по поводу случившегося пожара, который унес жизнь одного ребенка и привел к тяжелым ожогам еще одного маленького ребенка в возрасте четырех лет.

Известно, что происшествие произошло в дачном доме на территории СНТ «Конструктор» в Первомайском районе утром 14 июня. В пожаре погиб 12-летний мальчик.

Правоохранители немедленно отправились на место происшествия. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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