12-летний мальчик погиб при пожаре в Новосибирске — началась проверка

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Прокуратура проводит проверку по поводу случившегося пожара, который унес жизнь одного ребенка и привел к тяжелым ожогам еще одного маленького ребенка в возрасте четырех лет.
Известно, что происшествие произошло в дачном доме на территории СНТ «Конструктор» в Первомайском районе утром 14 июня. В пожаре погиб 12-летний мальчик.
Правоохранители немедленно отправились на место происшествия. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.