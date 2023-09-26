Пятиэтажное здание банка продают в центре Новосибирска за 180 млн рублей

В размещенном в Интернете объявлении отмечается, что здание предлагается с уже действующим арендным бизнесом: часть его площадей сдана под надежного арендатора — банк. Продавец особо подчеркивает тот факт, что Красный проспект является одной из самых оживленных улиц города как для пешеходного, так и для автомобильного движения.