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Банк выставил на продажу здание

Пятиэтажное здание банка продают в центре Новосибирска за 180 млн рублей

26 сентября 2023, 01:46
Фото: 1MI
Банк выставил на продажу здание

Здание банка «Уралсиб» в центре Новосибирска выставлено на продажу

В центре Новосибирска продают пятиэтажное здание с офисом банка «Уралсиб» за 180 млн рублей и общей площадью 2 072 квадратных метра.

В центре Новосибирска стало доступно к покупке пятиэтажное сооружение по цене в 180 млн рублей. Это здание, построенное в 1990 году, находится на Красном проспекте, 184/1, и в настоящее время в нем функционирует офис банка «Уралсиб». Здание имеет общую площадь 2 072 квадратных метров.

В размещенном в Интернете объявлении отмечается, что здание предлагается с уже действующим арендным бизнесом: часть его площадей сдана под надежного арендатора — банк. Продавец особо подчеркивает тот факт, что Красный проспект является одной из самых оживленных улиц города как для пешеходного, так и для автомобильного движения.

При этом, владелец здания гарантирует, что закрытие банковского офиса не предполагается в случае продажи объекта недвижимости.

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#Новосибирск#Аренда#Продажа#Здание#Банк#Эмилия Губарева
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