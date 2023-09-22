Автомобиль бизнесмена Toyota с госномером 001 продали на торгах в Новосибирске

Автомобиль до сих пор находится на штрафстоянке. Издание НГС сообщает, что иномарку изъяли у женщины по имени Дилрабо Г., проживающей в Искитимском районе. Ее муж является индивидуальным предпринимателем, который ранее осуществлял поставки овощей, фруктов и орехов Новосибирскому заводу искусственного волокна по госконтрактам.