atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:40

Published Сегодня, 01:40

Modified Сегодня, 01:42

Updated Сегодня, 01:42

Машину продали за круглую сумму

Автомобиль бизнесмена Toyota с госномером 001 продали на торгах в Новосибирске

22 сентября 2023, 01:40
Фото: Midjourney
Машину продали за круглую сумму

В Новосибирске на торгах продали автомобиль бизнесмена Toyota с госномером 001

На торгах в Новосибирске продали Toyota с госномером 001 за 5,5 млн рублей, которую изъяли у жительницы области.

В Новосибирске на торгах была продана машина Toyota Highlander 2021 года выпуска с госномером Е001СН54. Стоимость автомобиля составила 5,5 млн рублей.

Автомобиль до сих пор находится на штрафстоянке. Издание НГС сообщает, что иномарку изъяли у женщины по имени Дилрабо Г., проживающей в Искитимском районе. Ее муж является индивидуальным предпринимателем, который ранее осуществлял поставки овощей, фруктов и орехов Новосибирскому заводу искусственного волокна по госконтрактам.

По словам супруга, автомобиль был изъят банком из-за задолженности по кредиту. Семье не удалось оспорить действия судебных приставов. Задолженность перед банком составляла 4,7 млн рублей.

Автомобиль был приобретен на электронной площадке Ильей Вахриным. Он планирует использовать машину Toyota для своих личных нужд.

Богатство и роскошь: какие машины выбирают новосибирские депутаты
Узнать подробнее
Читайте также:
«Золотое авто»: автомобилям предрекли удорожание на 20%Автомобиль проститутки с надписью «Анжела» попал в ДТП в Новосибирске
#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Продажа#Торги#Эмилия Губарева#Госномер#Штрафстоянка
Подпишитесь
Повестки, пьянство, резня и свадьбы: 21 сентября год с начала частичной мобилизации
Вчера, 04:02
Какие жилые комплексы соседствуют с психбольницей для преступников в Новосибирске
Вчера, 08:45
Богатство и роскошь: какие машины выбирают новосибирские депутаты
Вчера, 08:05
Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК
Вчера, 04:09
Комбат «Веги» из Новосибирска Панферов назвал главные ошибки СВО
Вчера, 02:27
В Новосибирске нашли самую худшую поликлинику: народный рейтинг 2ГИС
20 сентября, 02:49