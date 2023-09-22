Автомобиль бизнесмена Toyota с госномером 001 продали на торгах в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
Modified Сегодня, 01:42
Updated Сегодня, 01:42
В Новосибирске на торгах была продана машина Toyota Highlander 2021 года выпуска с госномером Е001СН54. Стоимость автомобиля составила 5,5 млн рублей.
Автомобиль до сих пор находится на штрафстоянке. Издание НГС сообщает, что иномарку изъяли у женщины по имени Дилрабо Г., проживающей в Искитимском районе. Ее муж является индивидуальным предпринимателем, который ранее осуществлял поставки овощей, фруктов и орехов Новосибирскому заводу искусственного волокна по госконтрактам.
По словам супруга, автомобиль был изъят банком из-за задолженности по кредиту. Семье не удалось оспорить действия судебных приставов. Задолженность перед банком составляла 4,7 млн рублей.
Автомобиль был приобретен на электронной площадке Ильей Вахриным. Он планирует использовать машину Toyota для своих личных нужд.