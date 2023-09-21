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Published Сегодня, 08:05

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Депутаты ездят на роскошных машинах

Богатство и роскошь: какие машины выбирают новосибирские депутаты

21 сентября 2023, 08:05
Фото: Midjourney
Депутаты ездят на роскошных машинах

В Новосибирске составили список автомобилей, на которых ездят депутаты

Журналисты составили список автомобилей новосибирских депутатов, включающий BMW X7 M50d, Range Rover, Land Cruiser 200, Lexus LX570 и BMW X5M, после того, как Совет Госдумы принял решение, что народные избранники должны использовать «Лады» для работы в своих округах.

Один из депутатов, 48-летний Фёдор Николаев, ездит на BMW X7 M50d. Стоимость этого автомобиля варьируется от 8,5 до 10 миллионов рублей. Машина зарегистрирована на организацию под названием «Новосибирскавтодор». Фёдор Николаев возглавляет комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

Другой депутат, 63-летний Олег Подойма, перемещается на автомобиле Range Rover стоимостью 11 миллионов рублей. Этот автомобиль зарегистрирован на предприятии «Птицефабрика „Октябрьская“. Олег Подойма является генеральным директором этого предприятия и также одним из самых богатых депутатов Новосибирской области.

Кроме того, среди автомобилей новосибирских депутатов встречаются Land Cruiser 200 стоимостью от 6,5 миллионов рублей, Lexus LX570 за 8 миллионов, BMW X5M и другие премиум-автомобили. Об этом сообщает издание НГС.

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