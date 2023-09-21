Богатство и роскошь: какие машины выбирают новосибирские депутаты

Один из депутатов, 48-летний Фёдор Николаев, ездит на BMW X7 M50d. Стоимость этого автомобиля варьируется от 8,5 до 10 миллионов рублей. Машина зарегистрирована на организацию под названием «Новосибирскавтодор». Фёдор Николаев возглавляет комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.