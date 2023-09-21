Богатство и роскошь: какие машины выбирают новосибирские депутаты

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Один из депутатов, 48-летний Фёдор Николаев, ездит на BMW X7 M50d. Стоимость этого автомобиля варьируется от 8,5 до 10 миллионов рублей. Машина зарегистрирована на организацию под названием «Новосибирскавтодор». Фёдор Николаев возглавляет комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.
Другой депутат, 63-летний Олег Подойма, перемещается на автомобиле Range Rover стоимостью 11 миллионов рублей. Этот автомобиль зарегистрирован на предприятии «Птицефабрика „Октябрьская“. Олег Подойма является генеральным директором этого предприятия и также одним из самых богатых депутатов Новосибирской области.
Кроме того, среди автомобилей новосибирских депутатов встречаются Land Cruiser 200 стоимостью от 6,5 миллионов рублей, Lexus LX570 за 8 миллионов, BMW X5M и другие премиум-автомобили. Об этом сообщает издание НГС.