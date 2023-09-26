Ребенка продавали в Новосибирске на сайте объявлений — разберется Бастрыкин

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
Modified Сегодня, 01:22
Updated Сегодня, 01:22
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался делом о продаже ребенка в интернете. Он взял на себя контроль над расследованием этого случая, который произошел на одном из сайтов объявлений.
Напомним, что в Новосибирске женщина выставила мальчика на продажу на сайте, где обычно размещаются объявления с кошками и собаками. Цена не была указана в тексте объявления, которое в настоящее время уже удалено.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области сообщить о ходе проверки и деталях этого дела.