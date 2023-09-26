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Ребенка продавали в Новосибирске

Ребенка продавали в Новосибирске на сайте объявлений — разберется Бастрыкин

26 сентября 2023, 01:20
Фото: 1MI
Ребенка продавали в Новосибирске

Бастрыкин разберется в случае продажи ребенка из Новосибирска в Интернете

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, заинтересовался делом о продаже ребенка через сайт объявлений и возложил на ответственных сотрудников обязанность сообщить о прогрессе расследования и установленных фактах.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался делом о продаже ребенка в интернете. Он взял на себя контроль над расследованием этого случая, который произошел на одном из сайтов объявлений.

Напомним, что в Новосибирске женщина выставила мальчика на продажу на сайте, где обычно размещаются объявления с кошками и собаками. Цена не была указана в тексте объявления, которое в настоящее время уже удалено.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области сообщить о ходе проверки и деталях этого дела.

Шокирующая новость: женщина выставила на продажу своего ребенка в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Дети#Интернет#Продажа#Объявления#Эмилия Губарева#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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