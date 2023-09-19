Бастрыкин добился согласия на возбуждение дела против судьи из Новосибирска

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Published Сегодня, 04:59
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Руководитель ведомства обратился в Высшую квалификационную коллегию судей за дачей согласия на возбуждение уголовного дело, о чем говорится в повестке ВККС. Об этом сообщает «Прецедента».
Судья Марина Сальникова является фигурантом уголовного дела адвоката из Омска Алексея Сурина, которого обвиняют в посредничестве при передачи взятки в особо крупном размере.
Как считает следствие, адвокат договорился с судьей о том, что его подзащитного не отправят в СИЗО по делу о незаконной охоте. Судья же получила за это 3 млн рублей.
18 сентября состоялось заседание ВККС, где рассмотрели представление Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Сальниковой. Такое согласие, в итоге, получено.