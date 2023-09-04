В Новосибирске скончался судья областного суда Иосиф Дульзон

Когда вернулся домой, поступил на юрфак ТГУ им. В. В. Куйбышева. Обучение окончил в сентябре 1981 года и заступил на работу стажером народного судьи Северного районного суда Новосибирской области, затем Доволенского районного суда, а после Барабинского райсуда, где через год он стал народным судьей.