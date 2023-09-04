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В Новосибирске скончался судья областного суда Иосиф Дульзон

В Новосибирске скончался судья областного суда Иосиф Дульзон

4 сентября 2023, 07:18
Фото: 1MI
Накануне, 3 сентября, скончался судья Новосибирского областного суда Иосиф Дульзон. Он находился в отставке из-за серьезной болезни.

Дульзон родился 06 мая 1955 года в поселке Октябрьский Мошковского района. Карьеру начал с должности тракториста на своей малой родине. В 70-х годах служил в армии в Морской Авиации.

Когда вернулся домой, поступил на юрфак ТГУ им. В. В. Куйбышева. Обучение окончил в сентябре 1981 года и заступил на работу стажером народного судьи Северного районного суда Новосибирской области, затем Доволенского районного суда, а после Барабинского райсуда, где через год он стал народным судьей.

Уже в 2004 году Дульзона назначили судьей Новосибирского облсуда по уголовным делам. Его общий стаж работы судьи составил 30 лет. Иосиф Иосифович ушел в Почетную отставку в 2013 году.


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