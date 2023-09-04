В Новосибирске скончался судья областного суда Иосиф Дульзон

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
Дульзон родился 06 мая 1955 года в поселке Октябрьский Мошковского района. Карьеру начал с должности тракториста на своей малой родине. В 70-х годах служил в армии в Морской Авиации.
Когда вернулся домой, поступил на юрфак ТГУ им. В. В. Куйбышева. Обучение окончил в сентябре 1981 года и заступил на работу стажером народного судьи Северного районного суда Новосибирской области, затем Доволенского районного суда, а после Барабинского райсуда, где через год он стал народным судьей.
Уже в 2004 году Дульзона назначили судьей Новосибирского облсуда по уголовным делам. Его общий стаж работы судьи составил 30 лет. Иосиф Иосифович ушел в Почетную отставку в 2013 году.