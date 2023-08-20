Стали известны подробности смерти криминального авторитета и его младшего брата

Погибший был известным рецидивистом, не раз сидевшим по особо тяжким статьям УК РФ. По словам жителей Чистоозерного мужчина причинил немало зла за свою жизнь. Через три дня после его смерти в больнице умер его младший брат Александр Денисенко, у него был диагностирован менингит, но помочь ему врачи не смогли. Оба брата, как и их мать, работали на маслозаводе в рп. Чистоозерный.