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Два брата скончались в Чистоозерном районе Новосибирской области.

Стали известны подробности смерти криминального авторитета и его младшего брата

20 августа 2023, 05:31
Фото: 1MI
Два брата скончались в Чистоозерном районе Новосибирской области.
В Новосибирске после удара кирпичом по голове в микрорайоне «Стрижи» скончался криминальный авторитет Михаил Денисенко. В течение трех дней после этого в больнице умер его младший брат Александр Денисенко.

За обычным сообщением газеты «Кулундинская новь»: «Выражаем искренние соболезнования семье Денисенко по поводу безвременной смерти сыновей Михаила и Александра. Бывшие работники маслозавода» скрывается новость о смерти криминального авторитета и его брата.

На Михаила Денисенко напала группа людей у остановки общественного транспорта в микрорайоне «Стрижи» — произошла потасовка, в результате которой мужчина получил удар кирпичом по голове. О происшествии сообщает группа Вконтакте «Инцидент-Новосибирск». Мужчина скончался в больнице в результате полученных травм, с собой у него был нож.

Погибший был известным рецидивистом, не раз сидевшим по особо тяжким статьям УК РФ. По словам жителей Чистоозерного мужчина причинил немало зла за свою жизнь. Через три дня после его смерти в больнице умер его младший брат Александр Денисенко, у него был диагностирован менингит, но помочь ему врачи не смогли. Оба брата, как и их мать, работали на маслозаводе в рп. Чистоозерный.

В Новосибирске умер криминальный авторитет и его близкий родственник
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О смерти криминального авторитета Чистоозерного района многократно сидевшего за тяжкие преступления написало издание «Кулундинская новь».

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