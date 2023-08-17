Бомбила в Карасуке отравил пассажира лекарством ради 5 тысяч рублей — как его вычисли

Эта жуткая история случилась в июне 2014 года в Карасуке. Сибирячка обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, который уехал в командировку в Карасук и не вернулся. Правоохранители начали поиски мужчины, со временем появились новые зацепки, подключились следователи, которые возбудили уголовное дело.