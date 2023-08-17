atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Новосибирец насмерть отравил попутчика и ограбил

Бомбила в Карасуке отравил пассажира лекарством ради 5 тысяч рублей — как его вычисли

17 августа 2023, 07:57
Фото: 1MI
Новосибирец насмерть отравил попутчика и ограбил

Бомбилу из Новосибирской области посадили за убийство попутчика 9 лет назад

Житель Новосибирской области ответил в суде за смерть незнакомого мужчины. Он взялся его подвезти, чтобы ограбить. И по пути отравил — переборщил, добавляя лекарство в алкоголь.

Эта жуткая история случилась в июне 2014 года в Карасуке. Сибирячка обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, который уехал в командировку в Карасук и не вернулся. Правоохранители начали поиски мужчины, со временем появились новые зацепки, подключились следователи, которые возбудили уголовное дело.

Только в 2021 году следователи вышли на новый след — был найден возможный виновник убийства. Им оказался неоднократно судимый 39-летний житель Карасук. После опроса мужчины картина преступления сложилась.

«В мае 2014 года фигурант познакомился на вокзале с сибиряком, который попросил отвезти его в одно из близлежащих сел. Мужчина согласился это сделать с целью грабежа. В пути узнал, что попутчик принимает лекарства. Он добавил ему в алкоголь эти таблетки в большом количестве, дождавшись, когда он потеряет сознание, украл 5 тысяч рублей из кармана», — рассказали в СУ СКР Новосибирской области.

От токсичного действия лекарств попутчик скончался. Бомбила сразу смекнул спрятать тело. Это он сделал в неустановленном месте на территории Красноозерского района.

Недавно мужчина предстал перед судом. Его осудили на 15 лет колонии.

Напомним, ранее таксист-иностранец пытался изнасиловать пассажирку — многодетную мать из Новосибирска.

Таксист-мигрант хотел изнасиловать «Миссис Сибирь-2016» в Новосибирске — он арестован
Узнать подробнее
Читайте также:
Убившего пассажира таксиста начали судить в НовосибирскеВ Новосибирске таксист угрожал убить семью пассажирки
#Алина Шефер#Суд#Убийство#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Футбольному судье FIFA спасли жизнь на борту самолета Москва — Новосибирск
Сегодня, 01:52
«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
Сегодня, 09:18
В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
Сегодня, 06:59
Труп «безумной» хозяйки нашли под Новосибирском — она содержала концлагерь животных
Сегодня, 04:39
Прокуроры приехали на «Кольцо ада» на пл. Труда — пробки достали всех новосибирцев
Сегодня, 07:30
Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство
Сегодня, 02:20