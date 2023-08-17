Бомбила в Карасуке отравил пассажира лекарством ради 5 тысяч рублей — как его вычисли

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Эта жуткая история случилась в июне 2014 года в Карасуке. Сибирячка обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, который уехал в командировку в Карасук и не вернулся. Правоохранители начали поиски мужчины, со временем появились новые зацепки, подключились следователи, которые возбудили уголовное дело.
Только в 2021 году следователи вышли на новый след — был найден возможный виновник убийства. Им оказался неоднократно судимый 39-летний житель Карасук. После опроса мужчины картина преступления сложилась.
«В мае 2014 года фигурант познакомился на вокзале с сибиряком, который попросил отвезти его в одно из близлежащих сел. Мужчина согласился это сделать с целью грабежа. В пути узнал, что попутчик принимает лекарства. Он добавил ему в алкоголь эти таблетки в большом количестве, дождавшись, когда он потеряет сознание, украл 5 тысяч рублей из кармана», — рассказали в СУ СКР Новосибирской области.
От токсичного действия лекарств попутчик скончался. Бомбила сразу смекнул спрятать тело. Это он сделал в неустановленном месте на территории Красноозерского района.
Недавно мужчина предстал перед судом. Его осудили на 15 лет колонии.
Напомним, ранее таксист-иностранец пытался изнасиловать пассажирку — многодетную мать из Новосибирска.