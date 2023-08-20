В Новосибирске умер криминальный авторитет и его близкий родственник

Издание «Кулундинская новь» сообщает, что известный в криминальных кругах авторитет скончался после того, как на него было совершено нападение. Авторитет многократно отбывал наказание по самым тяжким статьям УК РФ, не так давно он вышел на свободу, но на него был организовано нападение, после которого он скончался. Как сообщают местные жители криминальный авторитет был известен своими кровавыми делами, в поселке и районе он принес немало горя людям.