В Новосибирске умер криминальный авторитет и его близкий родственник

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Издание «Кулундинская новь» сообщает, что известный в криминальных кругах авторитет скончался после того, как на него было совершено нападение. Авторитет многократно отбывал наказание по самым тяжким статьям УК РФ, не так давно он вышел на свободу, но на него был организовано нападение, после которого он скончался. Как сообщают местные жители криминальный авторитет был известен своими кровавыми делами, в поселке и районе он принес немало горя людям.
Через три дня после этого его младший брат скончался на больничной койке от менингококковой инфекции. О жизни этой семьи известно, официально авторитет и его младший брат работали на закрытом маслозаводе в Чистоозерном районе, там же работает из мать. В газете «Кулундинская новь» были опубликованы соболезнования умершим, как бывшим сотрудникам маслозавода.