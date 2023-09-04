Бабье лето в Новосибирске — когда будет и насколько будет тепло

Прогноз на первую рабочую неделю сентября от Западно-Сибирского гидрометцентра — дневная температура воздуха будет от +13°C до +17°C, ночью еще достаточно тепло +8°C +10°C. Тем не менее, такая погода продержится недолго — первая декада сентября завершится похолоданием, с возможными заморозками ночью при прояснениях до -2°C, с большей вероятностью заморозки ждут северные регионы Новосибирской области.