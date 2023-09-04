Бабье лето в Новосибирске — когда будет и насколько будет тепло

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Прогноз на первую рабочую неделю сентября от Западно-Сибирского гидрометцентра — дневная температура воздуха будет от +13°C до +17°C, ночью еще достаточно тепло +8°C +10°C. Тем не менее, такая погода продержится недолго — первая декада сентября завершится похолоданием, с возможными заморозками ночью при прояснениях до -2°C, с большей вероятностью заморозки ждут северные регионы Новосибирской области.
Сразу после во второй декаде сентября ожидается несколько теплых дней, на этом бабье лето в этом году закончится.
Согласно сервису погоды Gismeteo бабье лето продлится неделю с 11 по 17 сентября, температура воздуха будет от +17°C до +24°C. Самых холодный день на этой неделе — дождливый вторник 12 сентября, когда температура воздуха опустится до +17°C, все остальные дни будет преимущественно около +20-22°C, малооблачно, кратковременные дожди.
Сильного ветра в ближайшие 10 дней не ожидается. Продолжается сокращение светового дня, в течение сентября он будет менее 13 часов, светать будет примерно после 7 утра, а уже в 8 вечера начнет темнеть.
Сервис Яндекс.Погода обещает теплые дни в сентябре с 10 по 14 число — температура воздуха прогреется до +19°C уже 10 сентября, а 14 сентября ожидается максимально высокая температура +20°C.
Самый холодный день этой недели также вторник 12 сентября, когда ожидаются дожди, все остальные дни недели по данным Яндекс.Погоды пройдут без дождей. Затем температура воздуха днем будет около +8+10°C и лишь 25 сентября кратковременно поднимется до +14°C.