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Бабье лето в Новосибирске бывает в сентябре или начале октября

Бабье лето в Новосибирске — когда будет и насколько будет тепло

4 сентября 2023, 07:11
Фото: prostooleh / freepik.com
Бабье лето в Новосибирске бывает в сентябре или начале октября
С приходом сентября и наступлением прохладной погоды новосибирцы ждут возвращения теплых деньков хотя бы ненадолго. Когда в этом году ждать бабье лето, рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, а также сервисы Яндекса и Gismeteo.

Прогноз на первую рабочую неделю сентября от Западно-Сибирского гидрометцентра — дневная температура воздуха будет от +13°C до +17°C, ночью еще достаточно тепло +8°C +10°C. Тем не менее, такая погода продержится недолго — первая декада сентября завершится похолоданием, с возможными заморозками ночью при прояснениях до -2°C, с большей вероятностью заморозки ждут северные регионы Новосибирской области.

Сразу после во второй декаде сентября ожидается несколько теплых дней, на этом бабье лето в этом году закончится.

Согласно сервису погоды Gismeteo бабье лето продлится неделю с 11 по 17 сентября, температура воздуха будет от +17°C до +24°C. Самых холодный день на этой неделе — дождливый вторник 12 сентября, когда температура воздуха опустится до +17°C, все остальные дни будет преимущественно около +20-22°C, малооблачно, кратковременные дожди.

Сильного ветра в ближайшие 10 дней не ожидается. Продолжается сокращение светового дня, в течение сентября он будет менее 13 часов, светать будет примерно после 7 утра, а уже в 8 вечера начнет темнеть.

Сервис Яндекс.Погода обещает теплые дни в сентябре с 10 по 14 число — температура воздуха прогреется до +19°C уже 10 сентября, а 14 сентября ожидается максимально высокая температура +20°C.

Самый холодный день этой недели также вторник 12 сентября, когда ожидаются дожди, все остальные дни недели по данным Яндекс.Погоды пройдут без дождей. Затем температура воздуха днем будет около +8+10°C и лишь 25 сентября кратковременно поднимется до +14°C.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Бабье лето#Ольга Храмушкина
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