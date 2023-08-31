Дожди и грозы вернутся в Новосибирскую область в конце недели

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
31 августа, в четверг, днем температура воздуха достигнет +23 °C, местами может быть до +28 °C. В этот день ожидается кратковременный дождь и грозы по всей области. Скорость ветра будет достигать 11 м/с, а порывы местами могут достичь 16 м/с. Во время грозы возможен штормовой ветер до 21 м/с.
1 сентября, в пятницу, ночью столбик термометра опустится до +6 °C, а днем поднимется лишь до +17 °C. Прогнозируются дожди с грозами на востоке региона, в то время как на западе осадков не предвидится. Скорость ветра уменьшится до 9 м/с.
2 сентября, в субботу, ожидаются обильные дожди и грозы повсеместно. Ночью температура воздуха будет около +11 °C, а днем ожидается до +23 °C. Скорость ветра достигнет 9 м/с.