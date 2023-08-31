Дожди и грозы вернутся в Новосибирскую область в конце недели

31 августа, в четверг, днем температура воздуха достигнет +23 °C, местами может быть до +28 °C. В этот день ожидается кратковременный дождь и грозы по всей области. Скорость ветра будет достигать 11 м/с, а порывы местами могут достичь 16 м/с. Во время грозы возможен штормовой ветер до 21 м/с.