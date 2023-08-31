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Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

С приходом осени похолодает

Дожди и грозы вернутся в Новосибирскую область в конце недели

31 августа 2023, 03:06
Фото: 1MI
С приходом осени похолодает
В конце недели в Новосибирской области ожидается изменение погоды. По прогнозам метеорологов Западно-Сибирского гидрометцентра, во второй половине недели в регионе будут дожди и грозы.

31 августа, в четверг, днем температура воздуха достигнет +23 °C, местами может быть до +28 °C. В этот день ожидается кратковременный дождь и грозы по всей области. Скорость ветра будет достигать 11 м/с, а порывы местами могут достичь 16 м/с. Во время грозы возможен штормовой ветер до 21 м/с.

1 сентября, в пятницу, ночью столбик термометра опустится до +6 °C, а днем поднимется лишь до +17 °C. Прогнозируются дожди с грозами на востоке региона, в то время как на западе осадков не предвидится. Скорость ветра уменьшится до 9 м/с.

2 сентября, в субботу, ожидаются обильные дожди и грозы повсеместно. Ночью температура воздуха будет около +11 °C, а днем ожидается до +23 °C. Скорость ветра достигнет 9 м/с.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Синоптики#Дожди#Эмилия Губарева#Грозы
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