Когда начнется бабье лето в сентябре 2023 года: рассказали синоптики

До начала осени осталось совсем немного времени. Тем не менее, в первые дни сентября обычно сохраняется тепло. Когда новосибирцам ждать «бабьего лета» и сколько оно продлится — в материале Atas.info.

Прогноз синоптиков Согласно метеорологическим прогнозам, начало сентября для новосибирцев будет относительно теплым. Для первой декады характерны небольшие дожди и облачность. Тем не менее, сибиряки смогут насладиться последними теплыми деньками с температурой до +20 градусов. По данным метеорологического сервиса Gismeteo, 1 сентября температура воздуха составит +20 градусов, после чего будет все жарче. 3 сентября воздух прогреется до +26 градусов, а солнце выглянет из-за облаков. После 6 числа начнет постепенно холодать до +14 градусов, а 11 сентября ожидается дождь. После 11 сентября погода еще немного побалует новосибирцев теплом до +21 градуса, однако это продлится недолго. С 18 сентября вновь зарядят дожди, а температура будет не выше +8 градусов. Синоптики опубликовали прогноз погоды на 1 сентября 2023 в Новосибирске Узнать подробнее Народные приметы По народному календарю 1 сентября (14 сентября по старому стилю) отмечается Семин день. Русская православная церковь в этот день чтит память преподобного Симеона Столпника. Именно тогда на Руси традиционно ждали начало «бабьего лета». Однако тут существовала своя особая примета. Погода на 1 сентября определяла и всю осень. Если 1 сентября была ясная погода, то и весь сентябрь будет ясным и солнечным. Луга опутаны паутиной тумана — жди затяжную осень. Весь день пасмурно — осень будет дождливой. Бесконечные дожди и холода до +2 градусов: какой будет осень-2023 в Новосибирске Узнать подробнее Читайте также: До +28: в Новосибирске обнародовали прогноз на последние дни лета