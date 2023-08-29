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Начало осени будет теплым

Когда начнется бабье лето в сентябре 2023 года: рассказали синоптики

29 августа 2023, 02:15
Фото: 1MI
Начало осени будет теплым
До начала осени осталось совсем немного времени. Тем не менее, в первые дни сентября обычно сохраняется тепло. Когда новосибирцам ждать «бабьего лета» и сколько оно продлится — в материале Atas.info.

Прогноз синоптиков

Согласно метеорологическим прогнозам, начало сентября для новосибирцев будет относительно теплым. Для первой декады характерны небольшие дожди и облачность. Тем не менее, сибиряки смогут насладиться последними теплыми деньками с температурой до +20 градусов.

По данным метеорологического сервиса Gismeteo, 1 сентября температура воздуха составит +20 градусов, после чего будет все жарче. 3 сентября воздух прогреется до +26 градусов, а солнце выглянет из-за облаков. После 6 числа начнет постепенно холодать до +14 градусов, а 11 сентября ожидается дождь.

После 11 сентября погода еще немного побалует новосибирцев теплом до +21 градуса, однако это продлится недолго. С 18 сентября вновь зарядят дожди, а температура будет не выше +8 градусов.

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Народные приметы

По народному календарю 1 сентября (14 сентября по старому стилю) отмечается Семин день. Русская православная церковь в этот день чтит память преподобного Симеона Столпника. Именно тогда на Руси традиционно ждали начало «бабьего лета».

Однако тут существовала своя особая примета. Погода на 1 сентября определяла и всю осень. Если 1 сентября была ясная погода, то и весь сентябрь будет ясным и солнечным. Луга опутаны паутиной тумана — жди затяжную осень. Весь день пасмурно — осень будет дождливой.

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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Синоптики#Александр Ляхов
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