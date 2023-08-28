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Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

В этот день убдет прохладно

Синоптики опубликовали прогноз погоды на 1 сентября 2023 в Новосибирске

28 августа 2023, 03:11
Фото: Midjourney
В этот день убдет прохладно

В Новосибирске синоптики предупредили о дождях 1 сентября

В Новосибирске ожидается теплая и пасмурная погода 1 сентября с возможностью небольших дождей.

Близится 1 сентября, День знаний — особенный праздник для школьников, который в этом году выпадает на пятницу. По прогнозам метеосервисов, в Новосибирске ожидается теплая, но облачная погода. Возможны небольшие осадки.

По данным портала Gismeteo, ночью 1 сентября температура будет около +14 °C, а днем поднимется до +23 °C.

Согласно прогнозу Погода.Mail.ru, ночью будет примерно +10 °C, а днем +23 °C.

«Яндекс.Погода» описывает погоду как облачную с прояснениями. Температура в течение дня также достигнет +23 °C.

В первые выходные сентября начнутся дожди, которые продолжатся и на следующей неделе.

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