Синоптики опубликовали прогноз погоды на 1 сентября 2023 в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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Updated Сегодня, 03:13
Близится 1 сентября, День знаний — особенный праздник для школьников, который в этом году выпадает на пятницу. По прогнозам метеосервисов, в Новосибирске ожидается теплая, но облачная погода. Возможны небольшие осадки.
По данным портала Gismeteo, ночью 1 сентября температура будет около +14 °C, а днем поднимется до +23 °C.
Согласно прогнозу Погода.Mail.ru, ночью будет примерно +10 °C, а днем +23 °C.
«Яндекс.Погода» описывает погоду как облачную с прояснениями. Температура в течение дня также достигнет +23 °C.
В первые выходные сентября начнутся дожди, которые продолжатся и на следующей неделе.