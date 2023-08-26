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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Последние дни августа порадуют новосибирцев

До +28: в Новосибирске обнародовали прогноз на последние дни лета

26 августа 2023, 04:33
Фото: 1MI
Последние дни августа порадуют новосибирцев
В конце августа ожидается комфортная температура, но будет пасмурно и возможны дожди

В выходные дни 26 и 27 августа столбик термометра будет колебаться в районе отметок 20-23 градуса выше ноля, будет светить яркое солнце, иногда перекрываемое облаками. Понедельник, 28 августа, по данным сервиса Яндекс.Погода будет омрачен ливнем на температурном фоне +21. Во вторник возможны кратковременные дожди, которые прекратятся к среде, 30 августа, когда воздух прогреется до 26 градусов. А в последний день календарного лета синоптики и вовсе обещают +28 и яркое солнце.

Аналогичного взгляда на погоду в последние дни лета придерживается метеорологический сервис Accuweater.com.

Похожий характер погоды прогнозируют и специалисты площадки Gismeteo, однако, по их данным, дождь ожидается во вторник, 29 августа. А максимальная температура в четверг, 31 августа, составит 25 градусов выше нулевой отметки.

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#Новосибирск#Погода#Лето#Август#Прогноз погоды
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