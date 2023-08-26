До +28: в Новосибирске обнародовали прогноз на последние дни лета

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Published Сегодня, 04:33
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В выходные дни 26 и 27 августа столбик термометра будет колебаться в районе отметок 20-23 градуса выше ноля, будет светить яркое солнце, иногда перекрываемое облаками. Понедельник, 28 августа, по данным сервиса Яндекс.Погода будет омрачен ливнем на температурном фоне +21. Во вторник возможны кратковременные дожди, которые прекратятся к среде, 30 августа, когда воздух прогреется до 26 градусов. А в последний день календарного лета синоптики и вовсе обещают +28 и яркое солнце.
Аналогичного взгляда на погоду в последние дни лета придерживается метеорологический сервис Accuweater.com.
Похожий характер погоды прогнозируют и специалисты площадки Gismeteo, однако, по их данным, дождь ожидается во вторник, 29 августа. А максимальная температура в четверг, 31 августа, составит 25 градусов выше нулевой отметки.