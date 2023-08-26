До +28: в Новосибирске обнародовали прогноз на последние дни лета

В выходные дни 26 и 27 августа столбик термометра будет колебаться в районе отметок 20-23 градуса выше ноля, будет светить яркое солнце, иногда перекрываемое облаками. Понедельник, 28 августа, по данным сервиса Яндекс.Погода будет омрачен ливнем на температурном фоне +21. Во вторник возможны кратковременные дожди, которые прекратятся к среде, 30 августа, когда воздух прогреется до 26 градусов. А в последний день календарного лета синоптики и вовсе обещают +28 и яркое солнце.