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Жара вернется в Новосибирскую область уже завтра — надолго ли, рассказали синоптики
Тепло вернется в регион уже 13–14 августа, а осадки сделают перерыв, такой прогноз сделали в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
12 августа, 08:45
Семь законов августа, которые навсегда изменят жизнь россиян
1 августа, 10:42
2023
ЗАГС сообщил статистику смертности в Новосибирской области за август 2023
2919 жителей Новосибирской области умерли в августе. Такова официальная статистика управления по делам ЗАГС. Всего с начала 2023 года в регионе умерли 23 524 человека.
7 сентября 2023, 02:17
До +28: в Новосибирске обнародовали прогноз на последние дни лета
26 августа 2023, 04:33
Дожди и холода: шокирующий прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
20 июля 2023, 04:55
Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
19 июля 2023, 03:35
Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
В августе в Новосибирске ожидается жара до +33 градусов, а также затяжные ливни, особенно к середине месяца.
27 июня 2023, 05:14

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