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Бесконечные дожди и холода до +2 градусов: какой будет осень-2023 в Новосибирске

2 августа 2023, 08:39
Фото: 1MI

В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на сентябрь-2023

Первая декада сентября в Новосибирске выдастся прохладной и дождливой. Прогноз погоды на осень-2023 опубликовали метеорологические онлайн сервисы.

В первые дни сентября ожидаются кратковременные дожди и снижение температуры воздуха до +12…+10°C, судя по прогнозам Gismeteo. С 4 по 6 число первого осеннего месяца будет солнечно.

Во вторую неделю сентября наблюдается местами потепление до +19 градусов. Но так тепло будет всего пару дней, а потом снова похолодает до +13…+2°C и начнутся бесконечные ливни.

Согласно Яндекс.Погоде ясных дней в сентябре ожидается немного — около 7. В остальное время будут постоянно лить дожди, дуть сильные ветра. В среднем температура воздуха составит +17 градусов.

Самый оптимистичный прогноз дает world-weather. Сервис обещает бабье лето в начале сентября. Столбики термометра поднимутся до +19…+20 градусов днем, а ночью будет всего +12. Так будет в первую неделю осени, во вторую начнет холодать до +14.

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#Алина Шефер#Погода на месяц#Осень#Дожди#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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