Бесконечные дожди и холода до +2 градусов: какой будет осень-2023 в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В первые дни сентября ожидаются кратковременные дожди и снижение температуры воздуха до +12…+10°C, судя по прогнозам Gismeteo. С 4 по 6 число первого осеннего месяца будет солнечно.
Во вторую неделю сентября наблюдается местами потепление до +19 градусов. Но так тепло будет всего пару дней, а потом снова похолодает до +13…+2°C и начнутся бесконечные ливни.
Согласно Яндекс.Погоде ясных дней в сентябре ожидается немного — около 7. В остальное время будут постоянно лить дожди, дуть сильные ветра. В среднем температура воздуха составит +17 градусов.
Самый оптимистичный прогноз дает world-weather. Сервис обещает бабье лето в начале сентября. Столбики термометра поднимутся до +19…+20 градусов днем, а ночью будет всего +12. Так будет в первую неделю осени, во вторую начнет холодать до +14.