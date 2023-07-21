Достаем куртки: экстремальное похолодание придет в Новосибирск на выходных 22–23 июля

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
«В воскресенье, 23 июля, в городе похолодает ночью до +12 градусов, днем ожидается +21…+23. В районах области температура воздуха снизится до +10 в ночное время. Днем максимум будет +28, а также дожди», — сообщила Atas.info дежурный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра.
В субботу, 22 июля, в Новосибирск придут сильные ливни с грозами и ветер до 14 м/с. Воздух днем прогреется до +25°C с +17°C, зафиксированных утром. Ожидаются ливни и ветер до 15 м/с.
В районах области в этот день будут температурные качели. Днем местами +18, где-то +28°C. На область обрушится штормовой ветер до 23 м/с. Придут небольшие дожди, утром туманы, град.