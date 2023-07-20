В августе в Новосибирске ожидается дождливая и тёплая погода. По данным популярных погодных сервисов, на протяжении первых четырёх дней месяца температура будет около +23 °С, а затем начнёт постепенно снижаться до +17 °С днём и +13 °С ночью.