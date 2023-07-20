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Дожди и холода: шокирующий прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске

20 июля 2023, 04:55
Фото: Midjourney
Дождь будет часто идти в августе

В Новосибирске похолодает до +7 °С в августе 2023

В последний месяц лета в Новосибирске ожидается похолодание до +7 °С и ежедневные дожди, температура будет колебаться от +13 до +28 °С днём.

В августе в Новосибирске ожидается дождливая и тёплая погода. По данным популярных погодных сервисов, на протяжении первых четырёх дней месяца температура будет около +23 °С, а затем начнёт постепенно снижаться до +17 °С днём и +13 °С ночью.

Согласно прогнозам Gismeteo, в период с 15 по 21 августа Новосибирск будет испытывать ежедневные осадки. Дневная температура начнет колебаться от +13 до +28 °С, а к концу месяца ночью ожидается похолодание до +7 °С.

Сайт World Weather сообщает, что в августе аномальная жара уступит место более комфортной погоде. Самый тёплый день прогнозируется на 1 августа с температурой до +27 °С.

Напомним, что на 20 и 21 июля в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град и сильный ветер до 24 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области 20 и 21 июля
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#Эмилия Губарева#Погода#Дождь#Август#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Лето
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