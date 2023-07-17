В Новосибирске МЧС предупреждает о жаре до +35 °С

И снова жара ожидается в Новосибирске и области на предстоящей неделе. Об этом новосибирцев предупредил замглавы ГУ МЧС по региону Константин Банников на оперативном совещании в правительстве 17 июля 2023.

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