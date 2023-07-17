Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
По данным «Яндекс. Погоды», сильной жары в Новосибирске не ожидается. Максимальная температура воздуха будет до +28 °С. При этом пасмурно будет 20 июля.
Сайт world-weather прогнозирует +27 °С в четверг. 21, 22 и 23 июля ожидается небольшой дождь.
Gismeteo обещает жару до +28 °С. Дожди с грозами будут 20, 21 и 22 июля. Ночная температура воздуха прогреется до +19 °С.
Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра обещают жару до +35 в некоторых районах области.
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