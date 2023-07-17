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Жара до +35 °С, дожди и грозы — о чем предупреждает МЧС новосибирцев

17 июля 2023, 04:20
Фото: 1MI
Жара будет в регионе всю неделю

В Новосибирске МЧС предупреждает о жаре до +35 °С

И снова жара ожидается в Новосибирске и области на предстоящей неделе. Об этом новосибирцев предупредил замглавы ГУ МЧС по региону Константин Банников на оперативном совещании в правительстве 17 июля 2023.

По данным «Яндекс. Погоды», сильной жары в Новосибирске не ожидается. Максимальная температура воздуха будет до +28 °С. При этом пасмурно будет 20 июля.

Сайт world-weather прогнозирует +27 °С в четверг. 21, 22 и 23 июля ожидается небольшой дождь.

Gismeteo обещает жару до +28 °С. Дожди с грозами будут 20, 21 и 22 июля. Ночная температура воздуха прогреется до +19 °С.

Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра обещают жару до +35 в некоторых районах области.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Общество#Жара#Аномальная жара в Новосибирске#Эмилия Губарева
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