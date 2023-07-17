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Какие бедствия принес ураганный ветер на выходных в Новосибирской области

17 июля 2023, 03:49
Фото: 1MI
Ветер обрывал провода, валил деревья
Ураганная неделя выдалась в Новосибирске. О последствиях стихии рассказал замглавы ГУ МЧС по Новосибирской области Константин Банников.

За прошедшую неделю с 10 по 16 июля 2023 произошло десятки различных происшествий из-за ураганного ветра, грозы, молнии и града.

Вечером 13 июля произошла жесткая посадка самолета в лесном массиве около аэропорта «Северный». Два человека пострадали.

Самолет жестко приземлился в лесу в Новосибирске — есть пострадавшие
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В Новосибирской области произошло аварийное отключение электричества в 97 населенных пунктов, в результате чего, более 14 тысяч домов остались без света, в том числе 160 социально значимых объектов.

В результате грозового фронта и града в Барабинском и Искитимском районах произошло повреждение кровель 12 объектов из них 10 жилых домов.

На территории Заельцовского района двое детей сорвались с 30-ти этажного строящегося дома. Один подросток погиб, а второй был доставлен в медучреждение.

В Барабинском районе на берегу озера Чаны произошло падение дерева на палатку: один человек погиб, один госпитализирован.

В деревне Болотнинского района молнией убило подростка-пастуха, а его брата госпитализировали с ильными ожогами.

Фото с места трагедии: подростка убило молнией под Новосибирском
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