Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
За прошедшую неделю с 10 по 16 июля 2023 произошло десятки различных происшествий из-за ураганного ветра, грозы, молнии и града.
Вечером 13 июля произошла жесткая посадка самолета в лесном массиве около аэропорта «Северный». Два человека пострадали.
В Новосибирской области произошло аварийное отключение электричества в 97 населенных пунктов, в результате чего, более 14 тысяч домов остались без света, в том числе 160 социально значимых объектов.
В результате грозового фронта и града в Барабинском и Искитимском районах произошло повреждение кровель 12 объектов из них 10 жилых домов.
На территории Заельцовского района двое детей сорвались с 30-ти этажного строящегося дома. Один подросток погиб, а второй был доставлен в медучреждение.
В Барабинском районе на берегу озера Чаны произошло падение дерева на палатку: один человек погиб, один госпитализирован.
В деревне Болотнинского района молнией убило подростка-пастуха, а его брата госпитализировали с ильными ожогами.