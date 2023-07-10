Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Новосибирцев вновь предупредили о том, что температура воздуха в середине июля может подняться выше 35 градусов тепла. А до этого стояла страшная жара в первой половине июня, потом внезапно регион накрыли ливни. Таких резких перемен характера погоды местные жители не припомнят. Лето становится не похоже на то время года, к которому привыкли сибиряки.
«Засуха вообще. Даже посредине посевной думал все это дело бросить. Спустя две недели после первого сева всходов не было видно, это очень было страшно. Но некоторые поля, которые на лугах, до сих пор не взошли, так, проросли клочками, как шерсть на паршивой овце», — описывает складывающуюся ситуацию глава фермерского хозяйства из Кыштовского района Иван Филоненко.
Страдают не только посевы, но и люди, которые из-за жары лишаются коммунальных благ. Воды в скважинах, из которых запитаны большинство домов в сельских районах области, не хватает. Жалобы на нехватку воды этим летом звучат буквально отовсюду.
«Дали ночью, в 7 утра уже отключили! Просто целыми днями воды нет ни капельки…», — жалуются жители райцентра Колывань в группе в вотсап «Колывань Аварии».
«Мы не можем соблюсти личную гигиену, мы не можем помыть детей, ни постирать, ни приготовить, ни полить свои огороды», — рассказывают жители города Чулым.
О нехватке воды сообщают даже жители элитных микрорайонов возле Академгородка. Заметим, именно земли Барышевского сельсовета, где расположены эти дома, рассматриваются зоной строительства жилья для ученых в рамках программы «Академгородок 2.0». Но какие уж тут инновационные решения, если от нехватки влаги страдают люди на этой территории уже сейчас.
И будет только хуже, предупреждают синоптики. Согласно расчетам Гидрометцентра России, в августе сибирские регионы вновь накроет волна удушающей жары, возможны ураганы и возникновение смерчей.
Что же происходит с погодой? Согласно ежегодному отчету Минприроды РФ, более половины территории страны попадают в зону, где отмечаются температурные «аномалии выше двух стандартных отклонений». Зимы становятся холоднее, а лето — жарче. Кроме того, по оценкам ведомства, растет количество опасных гидрометеорологических явлений, отмечается рост числа штормовых предупреждений от структур Росгидромета. В атмосфере растет концентрация метана и углекислого года, то есть, увеличивается пресловутый парниковый эффект.
«Поступление метана в атмосферу происходит как от антропогенных, так и природных источников, при этом возрастание природной эмиссии может быть вызвано потеплением климата. Какая из этих причин является ответственной за изменение темпов роста концентрации метана пока не установлено», — говорится в документе.
В том, что потепление климата будет продолжаться, уверен Владимир Зыкин, заведующий лабораторией геологии кайнозоя, палеоклиматологии и минералогических индикаторов климата Института геологии и минералогии СО РАН.
«Судя по тому, что во все межледниковья, в реках Западно-Сибирской равнины жил теплолюбивый моллюск Корбикула, который сейчас обитает на юге для Средней Азии (южнее Аральского моря) потепление в Западной Сибири не достигло своего максимума. Он живет в незамерзающих реках при среднегодовой температурой +16 градусов и зимней температурой –8 градусов. Установлено, что корбикулы гибнут, если температура около нуля градусов по шкале Цельсия держится более недели. Такие температуры, возможно, будут и в Новосибирской области, но не завтра. Хотя сигналы этого есть и сейчас: на берегу Обского моря можно увидеть улитку, которая раньше там не водилась», — рассказывает ученый.
Тем временем, из-за катастрофической засухи в Новосибирской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в аграрном секторе. Общая площадь пострадавших посевов, по оценкам регионального Минсельхоза, составляет 234 тысячи гектаров.
Однако губернатор Андрей Травников излучает оптимизм. По его словам, площадь сгоревших под солнцем полей не так уж и велика по сравнению с общим количеством, 2398 тысяч гектаров. Глава региона обещает помочь всем, кто понесет убытки, и увеличить финансовую поддержку аграриев.
«Если ещё месяц назад я говорил, что этот объём перевалил за 5,2 млрд рублей, то сегодня цифра уже 5,6 млрд. С учётом дополнительных решений, которые до конца года будут приняты, думаю, что приблизимся к рекордному объёму господдержки в 6 млрд рублей. Общими усилиями, своевременными и выверенными решениями этот тяжёлый год мы переживём и выйдем из него достойно», — говорит Травников.
Посевные площади в хозяйстве Ивана Филоненко по областным меркам невелики. 1,5 тысячи гектаров занимают пшеница, овес, ячмень. На ферме — 200 коров породы герифорд. Если в прошлом году он собирал более 30 центнеров пшеницы с гектара, то в этом надеется, что удастся взять в лучшем случае хотя бы 15. С животными ситуация еще более плачевная. Травы на традиционных местах покоса нет, и вряд ли она вырастет до конца лета.
«Жалко будет избавляться от скота. Но если нам не удастся заготовить грубых кормов, то чтобы сохранить хотя бы часть, придется от половины коров избавиться. Лучше часть, чем все они в марте месяце лягут», — прогнозирует Иван.
Хозяйство будет выживать в режиме максимальной экономии. Все планы по строительству новых складов и расширению фермы в следующем году придется заморозить, отложить покупку новой техники до лучших времен. Ни на какие компенсации от государства Иван Филоненко не рассчитывает.
«Такая ситуация в стране, вы сами понимаете…», — тяжело вздыхает фермер.