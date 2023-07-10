«Судя по тому, что во все межледниковья, в реках Западно-Сибирской равнины жил теплолюбивый моллюск Корбикула, который сейчас обитает на юге для Средней Азии (южнее Аральского моря) потепление в Западной Сибири не достигло своего максимума. Он живет в незамерзающих реках при среднегодовой температурой +16 градусов и зимней температурой –8 градусов. Установлено, что корбикулы гибнут, если температура около нуля градусов по шкале Цельсия держится более недели. Такие температуры, возможно, будут и в Новосибирской области, но не завтра. Хотя сигналы этого есть и сейчас: на берегу Обского моря можно увидеть улитку, которая раньше там не водилась», — рассказывает ученый.