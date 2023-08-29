Новосибирцев предупредили о дождях и похолодании до +18 °C с 1 сентября

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Согласно информации, которой поделился начальник департамента по ЧС Сергей Куценко, столица Сибири будет переживать похолодание уже 2 и 3 сентября. В эти дни температура воздуха опустится до +18 °C по Цельсию. По прогнозам, ожидаются интенсивные осадки, включая сильный дождь.
До выходных сохранится достаточно теплая погода с дневной температурой от +25 до +27 °C. Однако, с приближением выходных ожидается похолодание до +18-21 °C. Также прогнозируются местами сильные дожди.
Подобные прогнозы о погоде делает и сервис «Gismeteo». Согласно их данным, 2 и 3 сентября температура воздуха в Новосибирске будет держаться в пределах +19-20 °C днем и +13-14 °C ночью. Ожидается дождь, а в воскресенье возможны грозы.