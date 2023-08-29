Новосибирцев предупредили о дождях и похолодании до +18 °C с 1 сентября

Согласно информации, которой поделился начальник департамента по ЧС Сергей Куценко, столица Сибири будет переживать похолодание уже 2 и 3 сентября. В эти дни температура воздуха опустится до +18 °C по Цельсию. По прогнозам, ожидаются интенсивные осадки, включая сильный дождь.