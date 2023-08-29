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Published Сегодня, 06:07

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Дожди придут в регион

Новосибирцев предупредили о дождях и похолодании до +18 °C с 1 сентября

29 августа 2023, 06:07
Фото: 1MI
Дожди придут в регион
В предстоящие выходные в Новосибирске ожидается понижение температуры и дождливая погода. Об этом предупредили во время аппаратного совещания в мэрии 29 апреля 2023.

Согласно информации, которой поделился начальник департамента по ЧС Сергей Куценко, столица Сибири будет переживать похолодание уже 2 и 3 сентября. В эти дни температура воздуха опустится до +18 °C по Цельсию. По прогнозам, ожидаются интенсивные осадки, включая сильный дождь.

До выходных сохранится достаточно теплая погода с дневной температурой от +25 до +27 °C. Однако, с приближением выходных ожидается похолодание до +18-21 °C. Также прогнозируются местами сильные дожди.

Подобные прогнозы о погоде делает и сервис «Gismeteo». Согласно их данным, 2 и 3 сентября температура воздуха в Новосибирске будет держаться в пределах +19-20 °C днем и +13-14 °C ночью. Ожидается дождь, а в воскресенье возможны грозы.

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