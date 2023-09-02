В Новосибирске первые заморозки до -2°C придут ночью 8–9 сентября

Как сообщила синоптик Наталья Кичанова vn.ru, температура воздуха в первые дни сентября будет теплой, +20°C…+22°C. Снижение температуры до +10°C произойдет к концу первой декады сентября. Ночью в эти дни в Новосибирской области уже могут случиться первые заморозки -2°C, ожидаемо, что они накроют, в первую очередь, северные районы области. У водоемов будет сохраняться более теплая температура, так как вода еще продолжает оставаться теплее воздуха.