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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Заморозки на почве в Новосибирской области ожидаются ночью с 8 на 9 сентября 2023 года.

В Новосибирске первые заморозки до -2°C придут ночью 8–9 сентября

2 сентября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Заморозки на почве в Новосибирской области ожидаются ночью с 8 на 9 сентября 2023 года.
Несмотря на то, что первые дни сентября днем в Новосибирске еще достаточно тепло и даже жарко, первая декада сентября завершится ночными заморозками — они придут в ночь на 9 сентября.

Как сообщила синоптик Наталья Кичанова vn.ru, температура воздуха в первые дни сентября будет теплой, +20°C…+22°C. Снижение температуры до +10°C произойдет к концу первой декады сентября. Ночью в эти дни в Новосибирской области уже могут случиться первые заморозки -2°C, ожидаемо, что они накроют, в первую очередь, северные районы области. У водоемов будет сохраняться более теплая температура, так как вода еще продолжает оставаться теплее воздуха.

Несколько дней погода продержится довольно прохладной, но затем в Новосибирскую область из европейской части снова придет теплый фронт, будет несколько теплых дней. К концу сентября температура воздуха в центральных районах облатси снизится до +5°C днем и 0+1°C ночью.

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Стало известно, когда выпадет первый снег в Новосибирске в этом году — это случится раньше обычного.

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