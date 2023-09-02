В Новосибирске первые заморозки до -2°C придут ночью 8–9 сентября

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Как сообщила синоптик Наталья Кичанова vn.ru, температура воздуха в первые дни сентября будет теплой, +20°C…+22°C. Снижение температуры до +10°C произойдет к концу первой декады сентября. Ночью в эти дни в Новосибирской области уже могут случиться первые заморозки -2°C, ожидаемо, что они накроют, в первую очередь, северные районы области. У водоемов будет сохраняться более теплая температура, так как вода еще продолжает оставаться теплее воздуха.
Несколько дней погода продержится довольно прохладной, но затем в Новосибирскую область из европейской части снова придет теплый фронт, будет несколько теплых дней. К концу сентября температура воздуха в центральных районах облатси снизится до +5°C днем и 0+1°C ночью.
Стало известно, когда выпадет первый снег в Новосибирске в этом году — это случится раньше обычного.