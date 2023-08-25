Первый снег в Новосибирске выпадет до Покрова дня 14 октября 2023

В Новосибирске после недавней грозы все обсуждают, когда же выпадет первый снег. Погодные сервисы уже дали предварительные прогнозы на осень 2023 года, и выяснилось, что температура будет колебаться от плюса к минусу.

Первые заморозки, по мнению специалистов, не стоит ожидать раньше 6–7 октября. Также в начале месяца ожидается первый снегопад. Однако до установления постоянного снежного покрова еще далеко. Портал «Гисметео» прогнозирует, что первый снег выпадет в Новосибирске уже 4–6 октября, а на следующий день температура опустится до -2 °C. Первый снег в октябре Фото: Гисметео Сервис «Яндекс Погода», напротив, уверен, что новосибирцы не увидят снега в начале октября. Первые снежинки появятся только после 25 октября и продержатся три дня, после чего растают. А «World-Weather» предсказывает, что снег в Новосибирске выпадет только в ноябре. Согласно народным приметам, 14 октября — Покров день — считается днем установления снежного покрова в Сибири. Названа дата первого снегопада в Новосибирске осенью 2023 Узнать подробнее Читайте также: Бабье лето под угрозой: заморозки до -2 °С придут в Новосибирск в сентябре 2023 Страшная гроза в Новосибирске: десятки молний и пугающие раскаты грома — ТОП-10 фото