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Снег выпадет осенью

Первый снег в Новосибирске выпадет до Покрова дня 14 октября 2023

25 августа 2023, 01:53
Фото: 1MI
Снег выпадет осенью
В Новосибирске после недавней грозы все обсуждают, когда же выпадет первый снег. Погодные сервисы уже дали предварительные прогнозы на осень 2023 года, и выяснилось, что температура будет колебаться от плюса к минусу.

Первые заморозки, по мнению специалистов, не стоит ожидать раньше 6–7 октября. Также в начале месяца ожидается первый снегопад. Однако до установления постоянного снежного покрова еще далеко.

Портал «Гисметео» прогнозирует, что первый снег выпадет в Новосибирске уже 4–6 октября, а на следующий день температура опустится до -2 °C.

Первый снег в октябреПервый снег в октябре
Первый снег в октябре
Фото: Гисметео

Сервис «Яндекс Погода», напротив, уверен, что новосибирцы не увидят снега в начале октября. Первые снежинки появятся только после 25 октября и продержатся три дня, после чего растают.

А «World-Weather» предсказывает, что снег в Новосибирске выпадет только в ноябре.

Согласно народным приметам, 14 октября — Покров день — считается днем установления снежного покрова в Сибири.

Названа дата первого снегопада в Новосибирске осенью 2023
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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Заморозки#Синоптики#Снег#Эмилия Губарева
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