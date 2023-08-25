Первый снег в Новосибирске выпадет до Покрова дня 14 октября 2023

Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
Modified Сегодня, 01:56
Updated Сегодня, 01:56
Первые заморозки, по мнению специалистов, не стоит ожидать раньше 6–7 октября. Также в начале месяца ожидается первый снегопад. Однако до установления постоянного снежного покрова еще далеко.
Портал «Гисметео» прогнозирует, что первый снег выпадет в Новосибирске уже 4–6 октября, а на следующий день температура опустится до -2 °C.
Сервис «Яндекс Погода», напротив, уверен, что новосибирцы не увидят снега в начале октября. Первые снежинки появятся только после 25 октября и продержатся три дня, после чего растают.
А «World-Weather» предсказывает, что снег в Новосибирске выпадет только в ноябре.
Согласно народным приметам, 14 октября — Покров день — считается днем установления снежного покрова в Сибири.