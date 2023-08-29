Мощный торнадо обрушился на Пашино в Новосибирске — правда или фейк?

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В ВК-группе АСТ-54 появилась информация о том, что 25 августа в новосибирском районе произошел торнадо, который повалил десятки деревьев: «25 августа, недалеко от Пашино, нашим подписчикам повстречались поваленные торнадо деревья».
Жители Новосибирска были обеспокоены новостью о торнадо возле Пашино и начали распространять видео в мессенджерах. На кадрах показаны дороги, засыпанные деревьями, а также слышны комментарии людей, которые были потрясены происходящим. Утверждается, что это снято «на просеке перед Кубовой».
Однако, в администрации рабочего поселка объяснили, что торнадо в городе никогда не было, но вот сильный ветер — был. Об этом ранее предупреждали и в МЧС региона, давая экстренное сообщение.
Тогда возникает сомнение, что авторы видео говорили о торнадо в Пашино. В Кубовинском сельсовете есть село Кубовая, и, вероятно, речь в роликах шла о нем. Но и там не было торнадо, а всего лишь ураганный ветер, как и во всей Новосибирской области 25 августа.