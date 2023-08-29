Мощный торнадо обрушился на Пашино в Новосибирске — правда или фейк?

Тогда возникает сомнение, что авторы видео говорили о торнадо в Пашино. В Кубовинском сельсовете есть село Кубовая, и, вероятно, речь в роликах шла о нем. Но и там не было торнадо, а всего лишь ураганный ветер, как и во всей Новосибирской области 25 августа.