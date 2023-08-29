atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

В этот день был сильный ветер

Мощный торнадо обрушился на Пашино в Новосибирске — правда или фейк?

29 августа 2023, 08:32
Фото: Midjourney
В этот день был сильный ветер
Страшным торнадо в Пашино пугали новосибирцы друг друга в мессенджерах. Наше издание проверило эту информацию.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В ВК-группе АСТ-54 появилась информация о том, что 25 августа в новосибирском районе произошел торнадо, который повалил десятки деревьев: «25 августа, недалеко от Пашино, нашим подписчикам повстречались поваленные торнадо деревья».

Жители Новосибирска были обеспокоены новостью о торнадо возле Пашино и начали распространять видео в мессенджерах. На кадрах показаны дороги, засыпанные деревьями, а также слышны комментарии людей, которые были потрясены происходящим. Утверждается, что это снято «на просеке перед Кубовой».

Однако, в администрации рабочего поселка объяснили, что торнадо в городе никогда не было, но вот сильный ветер — был. Об этом ранее предупреждали и в МЧС региона, давая экстренное сообщение.

Тогда возникает сомнение, что авторы видео говорили о торнадо в Пашино. В Кубовинском сельсовете есть село Кубовая, и, вероятно, речь в роликах шла о нем. Но и там не было торнадо, а всего лишь ураганный ветер, как и во всей Новосибирской области 25 августа.

«Говорят о смерче»: как Новосибирск выдержал удар непогоды оценил мэр Локоть
Узнать подробнее
Читайте также:
Станция скорой помощи нашла 6 фейков в публикациях СМИ о проблемах службыНовосибирцы в чатах обсуждают новость о сбежавших зеках — правда или фейк?В Новосибирске учителя отказались от современных учебников: правда или фейк?
#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ураган#Деревья#Эмилия Губарева#Торнадо
Подпишитесь
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
Сегодня, 02:30
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
27 августа, 14:41
Новосибирец продает металл Калифорний-252 для ядерных бомб за 3 миллиарда рублей
Сегодня, 03:51
Букетное безумие: дух захватывает от цен на цветы перед 1 сентября в Новосибирске
Вчера, 13:03
«Готовы избить за тетрадь»: мамы устроили давку в магазинах канцелярии в Новосибирске
Сегодня, 06:33
Когда начнется бабье лето в сентябре 2023 года: рассказали синоптики
Сегодня, 02:15